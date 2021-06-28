28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
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Кришталевий мільйонер: Бельгія втрачає капітана на Євро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
28 червня, 13:23
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У поєдинку проти Португалії капітан бельгійців Еден Азар зазнав уже сьомого ушкодження в нинішньому сезоні і тепер готується допомагати команді лише морально
Еден Азар - футболіст-травма
Еден Азар - футболіст-травма / Фото: Reuters

Еден Азар підтвердив свій статус "кришталевого гравця", зазнавши чергової травми в переможному для своєї збірної Бельгії матчі 1/8 фіналу Євро-2020 з Португалією 1:0. Найвірогідніше, атакуючий півзахисник Реала пропустить решту чемпіонату Європи.

"Я травмувався. Відчув щось у задній поверхні стегна. Побачимо, наскільки все серйозно. У будь-якому разі, як капітан, я залишуся з командою до кінця", – заявив Еден Азар

Як підрахувало іспанське видання Marca, це сьомий ушкодження бельгійця в сезоні-2020/21. Шість із них були м'язовими. У п'яти випадках із семи Азар травмував праву ногу.

Нагадаємо, що Еден Азар перейшов до Реала з Челсі два роки тому за 115 млн євро, а його річна зарплата до вирахування податків становить 30 млн євро.

В 1/4 Євро, 2 липня в Мюнхені, Бельгія зіграє з Італією, котра лише в додатковий час дотиснула Австрію 2:1.

Дивіться, як Бельгія обіграла Португалію 1:0

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 28 червня
19:00
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Вівторок, 29 червня
19:00
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22:00
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Пʼятниця, 2 липня
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Субота, 3 липня
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