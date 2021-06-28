Кришталевий мільйонер: Бельгія втрачає капітана на Євро-2020

У поєдинку проти Португалії капітан бельгійців Еден Азар зазнав уже сьомого ушкодження в нинішньому сезоні і тепер готується допомагати команді лише морально

Еден Азар - футболіст-травма / Фото: Reuters

Еден Азар підтвердив свій статус "кришталевого гравця", зазнавши чергової травми в переможному для своєї збірної Бельгії матчі 1/8 фіналу Євро-2020 з Португалією 1:0. Найвірогідніше, атакуючий півзахисник Реала пропустить решту чемпіонату Європи.

"Я травмувався. Відчув щось у задній поверхні стегна. Побачимо, наскільки все серйозно. У будь-якому разі, як капітан, я залишуся з командою до кінця", – заявив Еден Азар

Як підрахувало іспанське видання Marca, це сьомий ушкодження бельгійця в сезоні-2020/21. Шість із них були м'язовими. У п'яти випадках із семи Азар травмував праву ногу.

Нагадаємо, що Еден Азар перейшов до Реала з Челсі два роки тому за 115 млн євро, а його річна зарплата до вирахування податків становить 30 млн євро.

В 1/4 Євро, 2 липня в Мюнхені, Бельгія зіграє з Італією, котра лише в додатковий час дотиснула Австрію 2:1.

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