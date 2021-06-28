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Шевченко рассказал о бонусе сборной на Евро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
28 июня, 10:21
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Главная задача сборной Украины на чемпионате Европы уже выполнена – считает Андрей Шевченко. Если пройдем шведов – это будет сродни дополнительному поощрению
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перед игрой 1/8 финала Евро со Швецией, которая состоится во вторник в Глазго, заявил, что его команда уже выполнила задачу на турнир, а потому психологически может чувствовать себя раскрепощенной. Любой следующий успех, если он будет, стоит воспринимать как бонус – считает Шева.

"Я считаю, что команда провела хороший групповой этап. Мы сыграли хороший матч с голландцами. Мы сыграли хороший матч с Северной Македонией. Австрия? Очень сильный соперник. В первом тайме они, конечно, нас переиграли. Во втором мы выровняли игру, но не хватило сил"

"Так что нужно учесть, что группа у нас была очень непростая. Мы из нее вышли – команда упорно шла к этому. Мы добились результата, и сейчас у нас развязаны руки. Все остальное будет большим бонусом для нас", – приводит слова Андрея Шевченко сайт УЕФА

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Напомним, что из представителей группы С на Евро-2020 продолжает выступление лишь сборная Украины. Ранее Нидерланды проиграли в 1/8 финала Чехии 0:2, и теперь их тренеру Франку де Буру грозит отставка.

Выбыл уже из плей-офф и другой обидчик команды Шевченко – сборная Австрии, уступившая в дополнительное время Италии 1:2.

Смотрите, как Украина обыграла на Евро Северную Македонию

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#
Команда
И
Г
О
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Бельгия
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9
2
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
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