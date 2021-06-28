28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
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СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Хорватия – Испания: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
28 июня, 11:18
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Два европейских гранда сражаются в столице Дании за место в четвертьфинале. На групповом этапе оба смогли добыть лишь по одной победе

В понедельник проходят очередные два матча первого раунда плей-офф чемпионата Европы. Узнавайте расписание всех матчей Евро-2020. В Копенгагене встречаются сборные Хорватии и Испании, которые с проблемами прошли групповой этап.

Мы ведем мультимедийную онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, яркими фото и видео лучших моментов.

Онлайн Хорватия – Испания

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Проблемы в группе. Серебряные призеры чемпионата мира лишь в последнем туре обеспечили себе путевку в плей-офф. Хорваты сперва уступили англичанам, потом расписали ничью с чехами, но сумели справиться с шотландцами. Это гарантировало Луке Модричу и его партнерам лишь третье место в группе D.

Испанцы же всего по очку сумели взять у шведов и поляков, зато потом оторвались на словаках – 5:0. Смотрите, как "Фурия роха" поднялась на вторую позицию в группу.

Личные встречи. Соперники восемь раз встречались между собой. У испанцев преимущество по победам – 4:3. Осенью 2018 года соперники обменялись победами в Лиге наций.

Где смотреть. На украинском телевидении матч покажут оба специализированных канала – "Футбол 1" и "Футбол 2". Старт прямой трансляции – в 18:50. Также игру можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

Прогнозы. Аналитики FAVBET явное преимущество отдают испанцам. Коэффициент на их победу – 1.61, тогда как на хорватов – 6.80, на ничью – 3,85. Ожидается осторожная игра с небольшим количеством голом: вряд ли их будет больше двух в основное время. Самые популярные счета – 0:1 (коэф. – 5.00) и 0:2 (коэф. – 5.40).

Читайте также: Нидерланды уволят тренера за позор на Евро.

Вспомним, как хорваты сражались с чехами:

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Понедельник, 28 июня
19:00
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Вторник, 29 июня
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22:00
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Суббота, 3 июля
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