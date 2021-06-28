28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
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Хорватія

19:00

Іспанія

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Серія пенальті
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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Хорватія – Іспанія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2020

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
28 червня, 11:18
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Два європейських гранди борються в столиці Данії за місце в чвертьфіналі. На груповому етапі обидва змогли здобути лише по одній перемозі

У понеділок проходять чергові два матчі першого раунду плей-оф чемпіонату Європи. дізнавайтеся розклад усіх матчів Євро-2020. У Копенгагені зустрічаються збірні Хорватії та Іспанії, які з проблемами пройшли груповий етап.

Ми ведемо мультимедійну онлайн-трансляцію з оперативними коментарями, яскравими фото і відео найкращих моментів.

Онлайн Хорватія – Іспанія

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Проблеми в групі. Срібні призери чемпіонату світу лише в останньому турі забезпечили собі путівку в плей-офф. Хорвати спершу поступилися англійцям, потім розписали нічию з чехами, але зуміли впоратися з шотландцями. Це гарантувало Луці Модричу і його партнерам лише третє місце в групі D.

Іспанці ж всього по очку зуміли взяти у шведів і поляків, зате потім відірвалися на словаках – 5:0. Дивіться, як "Фурія Роха" піднялася на другу позицію в групі.

Особисті зустрічі. Суперники вісім разів зустрічалися між собою. У іспанців перевага за перемогами – 4:3. Восени 2018 суперники обмінялися домашніми успіхами в Лізі націй.

Де дивитись. На українському телебаченні матч покажуть обидва спеціалізовані канали – "Футбол 1" і "Футбол 2". Старт прямої трансляції – о 18:50. Також гру можна подивитися на інтернет-сервісі OLL.TV.

Прогнози. Аналітики FAVBET явну перевагу віддають іспанцям. Коефіцієнт на їхню перемогу – 1.61, тоді як на хорватів – 6.80, на нічию – 3,85. Очікується обережна гра з невеликою кількістю голів: навряд чи їх буде більше двох в основний час. Найпопулярніші рахунки – 0:1 (коеф. – 5.00) і 0:2 (коеф. – 5.40).

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Згадаймо, як хорвати боролися з чехами:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 28 червня
19:00
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22:00
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Вівторок, 29 червня
19:00
Дивись на:
22:00
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Пʼятниця, 2 липня
22:00
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Субота, 3 липня
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