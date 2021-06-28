Хорватія – Іспанія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2020

Два європейських гранди борються в столиці Данії за місце в чвертьфіналі. На груповому етапі обидва змогли здобути лише по одній перемозі

У понеділок проходять чергові два матчі першого раунду плей-оф чемпіонату Європи. дізнавайтеся розклад усіх матчів Євро-2020. У Копенгагені зустрічаються збірні Хорватії та Іспанії, які з проблемами пройшли груповий етап.

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Онлайн Хорватія – Іспанія

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Проблеми в групі. Срібні призери чемпіонату світу лише в останньому турі забезпечили собі путівку в плей-офф. Хорвати спершу поступилися англійцям, потім розписали нічию з чехами, але зуміли впоратися з шотландцями. Це гарантувало Луці Модричу і його партнерам лише третє місце в групі D.

Іспанці ж всього по очку зуміли взяти у шведів і поляків, зате потім відірвалися на словаках – 5:0. Дивіться, як "Фурія Роха" піднялася на другу позицію в групі.

Особисті зустрічі. Суперники вісім разів зустрічалися між собою. У іспанців перевага за перемогами – 4:3. Восени 2018 суперники обмінялися домашніми успіхами в Лізі націй.

Де дивитись. На українському телебаченні матч покажуть обидва спеціалізовані канали – "Футбол 1" і "Футбол 2". Старт прямої трансляції – о 18:50. Також гру можна подивитися на інтернет-сервісі OLL.TV.

Прогнози. Аналітики FAVBET явну перевагу віддають іспанцям. Коефіцієнт на їхню перемогу – 1.61, тоді як на хорватів – 6.80, на нічию – 3,85. Очікується обережна гра з невеликою кількістю голів: навряд чи їх буде більше двох в основний час. Найпопулярніші рахунки – 0:1 (коеф. – 5.00) і 0:2 (коеф. – 5.40).

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Згадаймо, як хорвати боролися з чехами: