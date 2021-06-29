Футболист сборной Украины несколько раз терял сознание

С защитником Эдуардом Соболем творилось нечто необъяснимое, но сейчас легионер из Брюгге в порядке и готов сыграть в поединке 1/8 финала Евро против Швеции

Футболист сборной Украины Соболь / Фото: Getty Images

Стали известны подробности недуга защитника сборной Украины Эдуарда Соболя, из-за которого он не мог в полную силу готовиться к чемпионату Европы в составе национальной команды, время от времени пропуская ее тренировки.

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"У Соболя перед Евро были серьезные проблемы со здоровьем. Он терял сознание, причем не один раз. Ему было плохо", – рассказал журналист Игорь Цыганык на канале Football Hub

Тем не менее, по словам журналиста, сейчас 26-летний чемпион Бельгии в составе Брюгге Эдуард Соболь уже в порядке.

"Проводили дополнительное медобследование. Вроде бы все нормально. Не исключаю, что Соболь выйдет на поле в матче со Швецией, потому что он силовой футболист, который может закрыть весь левый фланг и сильно работать", – добавил Цыганык

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Напомним, Евро-2020 напугал миллионы болельщиков тем, что произошло по ходу матча с Финляндией с лидером датской сборной Кристианом Эриксеном. Полузащитник упал на поле на ровном месте. Как оказалось, у него произошла остановка сердца, лишь благодаря своевременному использованию дефибриллятора Эриксена удалось спасти.