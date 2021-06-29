28 июня 22:00 Видео
Франция 3
Швейцария 3
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
2 июля 19:00
Швейцария --
Испания --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
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Евро-2020

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Швеция – Украина: где и во сколько смотреть матч 1/8 финала Евро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
29 июня, 09:58
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Поединок команды Андрея Шевченко против шведов на стадионе Хэмпден Парк в Глазго начнется в 22:00 по киевскому времени. Матч будет показан по ТВ и в интернете
Форсберг vs Яремчук, Швеция vs Украина
Форсберг vs Яремчук, Швеция vs Украина / Фото: Reuters

Во вторник, 29 июня, в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" состоится долгожданный матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина. Начало поединка команды Андрея Шевченко против скандинавов, которым мы обязаны выходом в плей-офф, в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Швеция – Украина доступен на нашем сайте.

ШВЕЦИЯ – УКРАИНА. ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Швеция – Украина во вторник, 29 июня, начиная с 22:00, покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

ШВЕЦИЯ – УКРАИНА: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики FAVBET считают фаворитом матча Швецию. На ее выход в 1/4 финала, с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, установлен коэффициент 1.72. На попадание в следующий раунд Украины – 2.23. В процентах соотношении – 56% против 44% в пользу шведов. Самым вероятным счетом поединка у букмекеров называется победа Швеции 1:0 в основное время.

Тем не менее этот Евро уже принес достаточно побед нефаворитов – сродни выигрышу Швейцарии у Франции в 1/8 финала. Украина же в своей паре отнюдь не такой андердог, как швейцарцы.

Читайте также: Украину и Швецию в плей-офф Евро-2020 рассудит строгий итальянец

Напомним, победитель пары Швеция – Украина в 1/4 финала встретится с лучшим в противостоянии Англия – Германия.

Смотрите, как Швеция обыграла Польшу 3:2 и тем самым вывела Украину в 1/8 финала Евро

Смотрите, как Украина добыла пока что единственную свою победу на Евро над Северной Македонией 2:1

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Понедельник, 28 июня
3:3
Видео О матче
Вторник, 29 июня
19:00
Смотри на:
22:00
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Пятница, 2 июля
19:00
Смотри на:
22:00
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Суббота, 3 июля
19:00
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