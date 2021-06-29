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Превосходим Украину физически: тренер Швеции знает, как пройти в 1/4 Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
29 июня, 00:43
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Тренер сборной Швеции Янне Андерссон накануне матча 1/8 финала Евро-2020 с Украиной отметил опасные удары Ярмоленко и Малиновского, который выступает в Аталанте
Янне Андерссон со своими игроками
Янне Андерссон со своими игроками / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон накануне матча 1/8 финала Евро-2020 с Украиной заявил, что успел хорошо изучить команду Андрея Шевченко и знает, за счет чего ее обыгрывать. Поединок в Глазго состоится 29 июня. Ранее лидер Швеции дал оценку сборной Украины.

"Мы хорошо изучили сборную Украины и, надеюсь, завтра получим с этого дивиденды. Мы должны воспользоваться физическим превосходством над нашим соперником. Да, на групповом этапе мы не забили ни одного мяча после розыгрышей стандартных положений. Надеюсь, завтра эта статистика изменится", – цитирует Андерссона УАФ

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Николай Шапаренко и Андрей Ярмоленко на тренировке сборной
Николай Шапаренко и Андрей Ярмоленко на тренировке сборной / Фото: УАФ

"Сборная Украины? У нее есть Ярмоленко, чьи удары очень опасны, Малиновский, выступающий в Аталанте. В этой команде собрано много квалифицированных исполнителей"

Ранее мы сообщали, что шведские болельщики не считают команду Шевченко опасной.

А Шевченко дал смелое обещание перед Швецией.

Отметим, что победитель вторничного матча Украина – Швеция в 1/4 финала Евро встретится с победителем пары Англия – Германия.

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