28 июня 22:00 Видео
Франция 3
Швейцария 3
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
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Швеция

22:00

Украина

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СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Швеция – Украина: онлайн матча 1/8 финала Евро-2020

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
29 июня, 08:04
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Следите в онлайн-режиме за ходом поединка 1/8 финала чемпионата Европы в Глазго между сборными Украины и Швеции – видео, фото и комментарии

Ну вот и настал этот день! Во вторник, 29 июня, в матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины играет со Швецией. Начало поединка в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" – в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого противостояния с видео, фото и комментариями.

ШВЕЦИЯ – УКРАИНА

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Напомним, именно Швеции сборная Украины обязана первым в своей истории попаданием в плей-офф чемпионатов Европы. Потерпев поражения от Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1) при одной лишь победе над Северной Македонией (2:1), команда Андрея Шевченко заняла в своей группе третье место и рисковала вылететь с Евро, если бы в последнем туре группового раунда Швеция уступила полякам.

Однако Швеция не только не проиграла полякам, но и одолела их 3:2, что позволило ей выиграть свою группу и получить в соперники по 1/8 финала Украину вместо Хорватии.

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Нидерланды Нидерланды Нид
3
3
0
0
8
2
6
9
Забитые 8
Пропущеные 2
Разница 6
Результаты последних матчей: В В В
2
Австрия Австрия Авс
3
2
0
1
4
3
1
6
Забитые 4
Пропущеные 3
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В
3
Украина Украина Укр
3
1
0
2
4
5
-1
3
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: П В П
4
Северная Македония Северная Македония Сев
3
0
0
3
2
8
-6
0
Забитые 2
Пропущеные 8
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П

Добавим, что перед игрой с поляками на групповом этапе шведы разошлись миром с испанцами (0:0) и одолели словаков (1:0). При этом Швеция еще никогда не побеждала в рамках плей-офф.

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Швеция Швеция Шве
3
2
1
0
4
2
2
7
Забитые 4
Пропущеные 2
Разница 2
Результаты последних матчей: В В Н
2
Испания Испания Исп
3
1
2
0
6
1
5
5
Забитые 6
Пропущеные 1
Разница 5
Результаты последних матчей: В Н Н
3
Словакия Словакия Сло
3
1
0
2
2
7
-5
3
Забитые 2
Пропущеные 7
Разница -5
Результаты последних матчей: П П В
4
Польша Польша Пол
3
0
1
2
4
6
-2
1
Забитые 4
Пропущеные 6
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н П

Смотрите, как Швеция обыграла Польшу 3:2 и вывела Украину в 1/8 финала Евро

Смотрите, как Украина в последнем матче группы уступила Австрии 0:1

А вот как Украина обыграла Северную Македонию 2:1

ФАКТОР СВЕЖЕСТИ

У сборной Украины было 8 дней на восстановление после предыдущего поединка, на двое суток больше, чем у шведов. Этот фактор может иметь ключевое значение сегодня. Накануне Швейцария сенсационно выбила Францию после того, как отдыхала на три дня больше соперника.

КТО НА КОГО ВЫХОДИТ

Победитель матча Швеция – Украина в 1/4 финала, 3 июля в Риме, встретится с лучшим в сегодняшнем противостоянии Англия – Германия.

ШВЕЦИЯ – УКРАИНА: ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон : "Номер моего мобильного телефона не менялся с 1995 года. После матча с Польшей я получил несколько сотен сообщений – и ни одно из них не было негативным. Все это писали мои бывшие игроки... Сборная Украины – хорошая команда; она знает, как переключаться с защиты на атаку. В матче с Австрией она выглядела измученной, но, как и мы, потом получила много отдыха – даже больше нас"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко: "Группа у нас была очень непростая. Мы из нее вышли – команда упорно шла к этому. Мы добились результата, и сейчас у нас развязаны руки. Все остальное будет большим бонусом для нас"

"Команда сделает все для положительного результата, будет пытаться играть на пределе своих возможностей. Оправдываться и дарить какие-то обещания никто не будет. Мы готовимся и хотим провести хороший поединок"

"Мы очень хорошо сыграли в двух первых матчах на Евро, в третьем не удалось то, что мы планировали. У нас есть впереди поединок, чтобы реабилитировать себя. Мы должны быть осторожны в первую очередь на стандартах, поскольку Швеция хорошо их использует. Важно выигрывать подборы, будет много силовой борьбы. Также важно хорошо атаковать"

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

ШВЕЦИЯ: Ульсен; Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон; С. Ларссон, Экдаль, Ульссон, Форсберг; Квайсон, Исак
"Висят" на карточке: Даниэльсон, Лустиг, Ульссон

УКРАИНА: Бущан; Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко; Малиновский, Сидорчук, Зинченко; Ярмоленко, Яремчук, Цыганков
Не сыграют: Попов (икроножная мышца), Зубков (икроножная мышца)﻿
"Висят" на карточке: Шапаренко, Сидорчук

ШВЕЦИЯ – УКРАИНА: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики FAVBET считают фаворитом матча Швецию. На ее выход в 1/4 финала, с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, установлен коэффициент 1.72. На попадание в следующий раунд Украины – 2.23. В процентах соотношении – 56% против 44% в пользу шведов. Самым вероятным счетом поединка у букмекеров называется победа Швеции 1:0 в основное время.

Смотрите, как Шева забивал шведам в 2012-м

ШВЕЦИЯ – УКРАИНА. ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Швеция – Украина во вторник, 29 июня, начиная с 22:00, покажут каналы "Украина" и "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 28 июня
3:3
Видео О матче
Вторник, 29 июня
19:00
Смотри на:
22:00
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Пятница, 2 июля
22:00
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Суббота, 3 июля
19:00
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