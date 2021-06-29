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Евро-2020

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Украина – Швеция: ответы на все вопросы про наш матч года

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
29 июня, 06:37
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Украина против Швеции на Евро-2020. Когда и где смотреть трансляцию на ТВ и в интернете, кто фаворит матча, на кого выходит победитель и как команды играли раньше
Александер Исак и Руслан Малиновский. Самые дорогие футболисты в составе Швеции и Украины
Александер Исак и Руслан Малиновский. Самые дорогие футболисты в составе Швеции и Украины / Фото: Reuters

Дождались! Сегодня – исторический день для украинского футбола. Впервые в истории национальная команда сыграет в плей-офф чемпионата Европы. Наши соперники – "сине-желтые". В ожидании поединка отвечаем на главные вопросы болельщиков.

Когда начало матча Украина – Швеция

Встреча Швеция – Украина начнется в 22:00. Этот поединок станет последним по времени матчем 1/8 финала чемпионата Европы. Шесть игр этой стадии уже завершены, еще одна – Англия vs Германия – будет сыграна непосредственно перед нашим матчем.

Расписание и результаты матчей Евро-2020

Установка от Андрея Шевченко за два дня до матча со шведами на Евро
Установка от Андрея Шевченко за два дня до матча со шведами на Евро / Фото: Reuters

Где смотреть матч Украина – Швеция

Матч будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. Полный список трансляций и повторов:

  • канал "Украина", прямой эфир
  • канал "Футбол 1", прямой эфир
  • канал "Футбол 2", прямой эфир
  • онлайн на сайте Спорт Сегодня (видео-повторы, фото, комментарии)
  • стрим на канале ТУМатч (обсуждение игры)
  • сервис OLL.TV (в подписке)
  • канал "Футбол 3", 30 июня в 08:10, повтор
  • канал "Футбол 2", 30 июня в 11:40, повтор
  • канал "Футбол 1", 30 июня в 17:05, повтор
  • канал "Футбол 3", 1 июля в 00:30, повтор

Интересно, что благодаря шведам, которые в последнем туре обыграли Польшу (3:2), команда Анрея Шевченко смогла запрыгнуть в последний вагон плей-офф Евро-2020.

Кто фаворит матча Украина – Швеция

Фаворит – Швеция. Но – небольшой. Коэффициенты на выход в четвертьфинал такие: 1.74 на шведов и 2.19 на Украину. Таким образом, математически вероятность прохода нашей сборной равна 44 процента.

Котировки на исход матча в основное время такие:

  • победа Швеции – 2.51
  • ничья – 3.25
  • победа Украины – 3.15

Шведы также выше нас в рейтинге ФИФА: у них 18-е место, у нас – 24-е.

Шведы – фавориты матча с Украиной в 1/8 финала Евро-2020
Шведы – фавориты матча с Украиной в 1/8 финала Евро-2020 / Фото: Reuters

Где пройдет матч Украина – Швеция

Игра состоится в шотландском Глазго, на арене Хэмпден Парк.

Справка Wikipedia. Хэмпден Парк – национальный футбольный стадион Шотландии, построенный в Глазго в 1903 году местным футбольным клубом Куинз Парк и ставший впоследствии домашним стадионом сборной команды Шотландии.

  • стадион вмещает 51 866 зрителей
  • размеры футбольного поля 105х70 метров
  • домашняя арена для: Куинз Парк и сборной Шотландии

Хэмпден Парк в Глазго, Шотландия, примет матч Швеция – Украина в 1/8 финала Евро-2020
Хэмпден Парк в Глазго, Шотландия, примет матч Швеция – Украина в 1/8 финала Евро-2020 / Фото: Reuters

Украина – Швеция: на кого выходит победитель

Победитель сегодняшней игры в четвертьфинале сразится с победителем противостояния Англия – Германия. Этот матч будет сыгран непосредственно перед нашим – старт в 19:00, онлайн Англия – Германия будет доступен на Спорт Сегодня.

Англия – небольшой фаворит. Коэффициенты на проход такие: 1.82 на англичан и 2.08 на немцев. Таким образом, вероятность выхода сборной Англии в четвертьфинал составляет 53 процента.

Германия – Англия. Победитель этого противостояния в 1/4 финала сыграет с победителем матча Украина – Швеция
Германия – Англия. Победитель этого противостояния в 1/4 финала сыграет с победителем матча Украина – Швеция / Фото: Reuters

Как раньше играли Украина и Швеция

История противостояний сборных насчитывает всего четыре встречи. Преимущество у нас: 2 победы, 1 ничья и 1 победа шведов.

В последний раз мы встречались на Евро-2012 в Киеве, и тогда победили 2:1. Оба мяча во втором тайме с разницей в семь минут забил нынешний тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Все матчи:

  1. 2008 Швеция – Украина – 0:1
  2. 2011 Швеция – Украина – 1:1
  3. 2011 Украина – Швеция – 0:1
  4. 2012 Украина – Швеция – 2:1

Украина – Швеция – 2:1. Матч группового этапа Евро-2012 в Киеве
Украина – Швеция – 2:1. Матч группового этапа Евро-2012 в Киеве / Фото: Getty Images

Украина – Швеция: прогноз комментатора

Кирилл Круторогов сделал для Спорт Сегодня свой анонс и прогноз на матч Украина – Швеция. Слушаем:

Главный матч всего плей-офф раунда для украинской публики. Наша главная команда впервые в истории вышла из группы. Случилось это не без помощи других сборных и чуда. После поражения от Нидерландов (2:3) команда Андрея Шевченко победила Северную Македонию (2:1) и уступила Австрии (0:1). Последний матч вызвал немало справедливой критики, учитывая крайне неубедительный футбол в исполнении "желто-синих".

Андрей Шевченко после поражения в заключительном туре сослался на плохую функциональную готовность команды. Но теперь у нее было много времени для отдыха, восстановления и подготовки.

Интересно, что решающий фактор для нашей путевки в плей-офф сыграли именно шведы, победив поляков (3:2) в заключительном туре. Ранее скандинавы расписали нулевую ничью с Испанией и обыграли словаков (1:0), финишировав в квартете на первом месте.

За несколько дней до матча у шведов по индивидуальной программе из-за микротравм занимались голкипер Ольсен и хавбек Форсберг.

Для сборной Украины этот матч – прекрасная возможность реабилитироваться за не совсем удачное выступление в групповом раунде и снова переписать историю, пробившись в четвертьфинал. Склоняюсь к нерезультативному матчу – тотал меньше 2,5 голов в основное время. Не исключаю минимальную победу нашей сборной – 1:0, либо же ничью – 0:0, 1:1 и итоговый выход в следующий раунд команды Андрея Шевченко.

Прогноз на матч Украина – Швеция от Кирилла Круторогова
Прогноз на матч Украина – Швеция от Кирилла Круторогова / Фото: Reuters

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9
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3
4:5
4
4
Турция
3
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
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3
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3
4
Россия
3
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3
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И
Г
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8:2
9
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4:3
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3
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#
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И
Г
О
1
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2:0
7
2
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3
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4
3
Хорватия
3
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4
4
Шотландия
3
1:5
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И
Г
О
1
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3
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7
2
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3
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5
3
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3
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3
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3
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И
Г
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1
Франция
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5
2
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3
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