Украина – Швеция: ответы на все вопросы про наш матч года

Украина против Швеции на Евро-2020. Когда и где смотреть трансляцию на ТВ и в интернете, кто фаворит матча, на кого выходит победитель и как команды играли раньше

Александер Исак и Руслан Малиновский. Самые дорогие футболисты в составе Швеции и Украины / Фото: Reuters

Дождались! Сегодня – исторический день для украинского футбола. Впервые в истории национальная команда сыграет в плей-офф чемпионата Европы. Наши соперники – "сине-желтые". В ожидании поединка отвечаем на главные вопросы болельщиков.

Когда начало матча Украина – Швеция

Встреча Швеция – Украина начнется в 22:00. Этот поединок станет последним по времени матчем 1/8 финала чемпионата Европы. Шесть игр этой стадии уже завершены, еще одна – Англия vs Германия – будет сыграна непосредственно перед нашим матчем.

Расписание и результаты матчей Евро-2020

Установка от Андрея Шевченко за два дня до матча со шведами на Евро / Фото: Reuters

Где смотреть матч Украина – Швеция

Матч будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. Полный список трансляций и повторов:

канал "Украина", прямой эфир

канал "Футбол 1", прямой эфир

канал "Футбол 2", прямой эфир

онлайн на сайте Спорт Сегодня (видео-повторы, фото, комментарии)

стрим на канале ТУМатч (обсуждение игры)

(обсуждение игры) сервис OLL.TV (в подписке)

канал "Футбол 3", 30 июня в 08:10, повтор

канал "Футбол 2", 30 июня в 11:40, повтор

канал "Футбол 1", 30 июня в 17:05, повтор

канал "Футбол 3", 1 июля в 00:30, повтор

Интересно, что благодаря шведам, которые в последнем туре обыграли Польшу (3:2), команда Анрея Шевченко смогла запрыгнуть в последний вагон плей-офф Евро-2020.

Кто фаворит матча Украина – Швеция

Фаворит – Швеция. Но – небольшой. Коэффициенты на выход в четвертьфинал такие: 1.74 на шведов и 2.19 на Украину. Таким образом, математически вероятность прохода нашей сборной равна 44 процента.

Котировки на исход матча в основное время такие:

победа Швеции – 2.51

ничья – 3.25

победа Украины – 3.15

Шведы также выше нас в рейтинге ФИФА: у них 18-е место, у нас – 24-е.

Шведы – фавориты матча с Украиной в 1/8 финала Евро-2020 / Фото: Reuters

Где пройдет матч Украина – Швеция

Игра состоится в шотландском Глазго, на арене Хэмпден Парк.

Справка Wikipedia. Хэмпден Парк – национальный футбольный стадион Шотландии, построенный в Глазго в 1903 году местным футбольным клубом Куинз Парк и ставший впоследствии домашним стадионом сборной команды Шотландии.

стадион вмещает 51 866 зрителей

размеры футбольного поля 105х70 метров

домашняя арена для: Куинз Парк и сборной Шотландии

Хэмпден Парк в Глазго, Шотландия, примет матч Швеция – Украина в 1/8 финала Евро-2020 / Фото: Reuters

Украина – Швеция: на кого выходит победитель

Победитель сегодняшней игры в четвертьфинале сразится с победителем противостояния Англия – Германия. Этот матч будет сыгран непосредственно перед нашим – старт в 19:00, онлайн Англия – Германия будет доступен на Спорт Сегодня.

Англия – небольшой фаворит. Коэффициенты на проход такие: 1.82 на англичан и 2.08 на немцев. Таким образом, вероятность выхода сборной Англии в четвертьфинал составляет 53 процента.

Германия – Англия. Победитель этого противостояния в 1/4 финала сыграет с победителем матча Украина – Швеция / Фото: Reuters

Как раньше играли Украина и Швеция

История противостояний сборных насчитывает всего четыре встречи. Преимущество у нас: 2 победы, 1 ничья и 1 победа шведов.

В последний раз мы встречались на Евро-2012 в Киеве, и тогда победили 2:1. Оба мяча во втором тайме с разницей в семь минут забил нынешний тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Все матчи:

2008 Швеция – Украина – 0:1 2011 Швеция – Украина – 1:1 2011 Украина – Швеция – 0:1 2012 Украина – Швеция – 2:1

Украина – Швеция – 2:1. Матч группового этапа Евро-2012 в Киеве / Фото: Getty Images

Украина – Швеция: прогноз комментатора

Кирилл Круторогов сделал для Спорт Сегодня свой анонс и прогноз на матч Украина – Швеция. Слушаем:

Главный матч всего плей-офф раунда для украинской публики. Наша главная команда впервые в истории вышла из группы. Случилось это не без помощи других сборных и чуда. После поражения от Нидерландов (2:3) команда Андрея Шевченко победила Северную Македонию (2:1) и уступила Австрии (0:1). Последний матч вызвал немало справедливой критики, учитывая крайне неубедительный футбол в исполнении "желто-синих".

Андрей Шевченко после поражения в заключительном туре сослался на плохую функциональную готовность команды. Но теперь у нее было много времени для отдыха, восстановления и подготовки.

Интересно, что решающий фактор для нашей путевки в плей-офф сыграли именно шведы, победив поляков (3:2) в заключительном туре. Ранее скандинавы расписали нулевую ничью с Испанией и обыграли словаков (1:0), финишировав в квартете на первом месте.

За несколько дней до матча у шведов по индивидуальной программе из-за микротравм занимались голкипер Ольсен и хавбек Форсберг.

Для сборной Украины этот матч – прекрасная возможность реабилитироваться за не совсем удачное выступление в групповом раунде и снова переписать историю, пробившись в четвертьфинал. Склоняюсь к нерезультативному матчу – тотал меньше 2,5 голов в основное время. Не исключаю минимальную победу нашей сборной – 1:0, либо же ничью – 0:0, 1:1 и итоговый выход в следующий раунд команды Андрея Шевченко.