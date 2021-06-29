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Сборные Украины и Швеции определились с формой: кто более "сине-желтый"

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
29 июня, 15:11
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Подопечные Андрея Шевченко в матче 1/8 финала чемпионата Европы выступят в шотландском Глазго в синей форме, скандинавы – в желтой. Начало в 22:00
Форма сборной Украины по футболу
Форма сборной Украины по футболу / Фото: УАФ

Во вторник наша футбольная команда проведет важный матч Евро-2020. На нашем сайте ведется онлайн-трансляция Швеция – Украина. Из лагеря в день матча поступают известия.

Сегодня соперники на специальной встрече определились с комплектами формы. Парни Андрея Шевченко сыграют в синей амуниции, в которой начинали турнир поединком против сборной Нидерландов. Шведы же, чьи национальные цвета такие же, как и у нас, облачатся в желтое. Естественно, что у вратарей – свои свитера.

Напомним, что лагерь нашей команды из-за травмы покинул защитник Динамо Денис Попов, а вингер Ференцвароша Александр Зубков занимается по индивидуальной программе. Интересно, что свои перчатки для фотографии предоставил Андрей Пятов, но вряд ли он выйдет в стартовом составе. Хотя накануне кипер Шахтера и отпраздновал день рождения, думается, тренеры место в основе будут продолжать доверять динамовцу Георгию Бущану.

Стартовый свисток итальянский рефери Даниэле Орсато даст в 22:00.

Тем временем Подкопаева необычно поддержала сборную Украины перед матчем со Швецией.

Смотрите, как украинцы провели предыдущий матч на Евро-2020 – с австрийцами:

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7
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И
Г
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1
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7
2
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3
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3
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И
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О
1
Франция
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2
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3
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