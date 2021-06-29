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Тренер Швеции раскрыл главный козырь своей сборной в матче с Украиной

Олег Люлька Олег Люлька
29 июня, 15:15
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В сегодняшнем поединке 1/8 финала Евро в Глазго Янне Андерссон рассчитывает воспользоваться преимуществом своей сборной в росте – но у нас тоже козырей хватает
Тренер сборной Швеции Янне Андерссон
Тренер сборной Швеции Янне Андерссон / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон назвал главный козырь своей команды в поединке 1/8 финала Евро против Украины, который состоится сегодня в Глазго. Начало – в 22:00. Онлайн Швеция – Украина доступен на нашем сайте.

Швеция – Украина: где смотреть матч 1/8 финала Евро-2020

"У нас есть преимущество перед сборной Украины в плане роста при "стандартах". Надеюсь, сможем извлечь из этого пользу. На этом турнире стандартные положения очень много нам дали", – приводит слова тренера шведской сборной сайт УЕФА

Напомним, что единственный мяч от Австрии в заключительном матче группового раунда Украина пропустила после розыгрыша углового. Вот как это было:

"Мы должны быть аккуратны при стандартных положениях, потому что Швеция очень хорошо их использует. Крайне важно выигрывать подборы, будет много силовой борьбы", – предупреждает своих подопечных главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко

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Напомним, что ранее шпион Швеции проболтался о козыре сборной Украины. Скандинавы больше всего опасаются непредсказуемых ударов наших левоногих звезд.

Впрочем, похоже, у Украины есть преимущество и посерьезнее.

ФАКТОР СВЕЖЕСТИ

У сборной Украины было 8 дней на восстановление после предыдущего поединка, на двое суток больше, чем у шведов. Этот фактор может иметь ключевое значение сегодня. Например, накануне Швейцария сенсационно выбила Францию после того, как отдыхала на три дня больше соперника.

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2
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4
4
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0
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И
Г
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Бельгия
3
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9
2
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Финляндия
3
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3
4
Россия
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3
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И
Г
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3
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6
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Украина
3
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3
4
Северная Македония
3
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0
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#
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И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
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4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
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И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
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Венгрия
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2
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