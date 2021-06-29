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Слава Украине! Подкопаева необычно поддержала футболистов перед матчем со Швецией на Евро

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
29 июня, 14:30
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Знаменитая гимнастка высказала теплые слова соотечественникам на украинском языке и пожелала победы в поединке 1/8 финала чемпионата Европы
Знаменитая гимнастка Лилия Подкопаева
Знаменитая гимнастка Лилия Подкопаева / Фото: Instagram

Сегодня сборная Украины по футболу проведет матч плей-офф Евро-2020. У нас продолжается онлайн Швеция – Украина. Многие соотечественники желают успеха команде Андрея Шевченко. Среди них оказалась и двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева.

Прославленная украинка записала видеообращение и выложила его на своей страничке в Instagram.

Причем, 42-летняя уроженка Донецка, которая обычно говорит на русском языке, на этот раз к землякам обратилась на украинском:

"Ребята, я как спортсмен знаю, что такое с достоинством представлять Украину на международных соревнованиях. На вас лежит большая ответственность, ведь за вами будут следить миллионы украинцев из разных уголков мира. Помните об этом, когда будете надевать сине-желтые футболки с тризубом и выходить на поле в Глазго.

Отдайте все свои силы ради победы. Желаю вам успеха. Болеем за вас. Верим в вас. Слава Украине!"

Узнайте, где и во сколько смотреть матч Швеция – Украина.

Лилия много времени проводит в США, но своим домом считает Украину. Мать троих детей замужем третий раз, преподает гимнастику за океаном. Несколько дней назад прилетела на родину и активно проводит здесь время.

Тем временем семья Степаненко зарядила сборную Украины на победу супертанцем.

Смотрите, как наши футболисты добыли пока что единственную победу на Евро-2020:

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Г
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И
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5
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Германия
3
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