Слава Україні! Подкопаєва незвично підтримала футболістів перед матчем зі Швецією на Євро

Знаменита гімнастка висловила теплі слова співвітчизникам українською мовою і побажала перемоги в поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату Європи

Знаменита гімнастка Лілія Подкопаєва / Фото: Instagram

Сьогодні збірна України з футболу проведе матч плей-офф Євро-2020. У нас триває онлайн Швеція – Україна . Багато співвітчизників бажають успіху команді Андрія Шевченка. Серед них опинилася і дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва.

Прославлена українка записала відеозвернення і виклала його на своїй сторінці в Instagram.

Причому, 42-річна уродженка Донецька, яка зазвичай розмовляє російською мовою, на цей раз до земляків звернулася українською:

"Хлопці. Я як спортсмен знаю, що таке з гідністю представляти Україну на міжнародних змаганнях. На вас лежить велика відповідальність, адже за вами стежитимуть мільйони українців з різних куточків світу. Пам'ятайте про це, коли будете надягати синьо-жовті футболки з тризубом і виходити на поле в Глазго. Віддайте всі свої сили заради перемоги. Бажаю вам успіху. Вболіваємо за вас. Віримо в вас. Слава Україні!"

Дізнайтеся, де й о котрій дивитися матч Швеція – Україна.

Лілія багато часу проводить в США, але своїм домом вважає Україну. Мати трьох дітей заміжня втретє, викладає гімнастику за океаном. Кілька днів тому прилетіла на батьківщину і активно проводить тут час.

Тим часом сім'я Степаненко зарядила збірну України на перемогу супертанцем.

Дивіться, як наші футболісти здобули поки що єдину перемогу на Євро-2020: