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Слава Україні! Подкопаєва незвично підтримала футболістів перед матчем зі Швецією на Євро

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
29 червня, 14:30
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Знаменита гімнастка висловила теплі слова співвітчизникам українською мовою і побажала перемоги в поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату Європи
Знаменита гімнастка Лілія Подкопаєва
Знаменита гімнастка Лілія Подкопаєва / Фото: Instagram

Сьогодні збірна України з футболу проведе матч плей-офф Євро-2020. У нас триває онлайн Швеція – Україна . Багато співвітчизників бажають успіху команді Андрія Шевченка. Серед них опинилася і дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва.

Прославлена українка записала відеозвернення і виклала його на своїй сторінці в Instagram.

Причому, 42-річна уродженка Донецька, яка зазвичай розмовляє російською мовою, на цей раз до земляків звернулася українською:

"Хлопці. Я як спортсмен знаю, що таке з гідністю представляти Україну на міжнародних змаганнях. На вас лежить велика відповідальність, адже за вами стежитимуть мільйони українців з різних куточків світу. Пам'ятайте про це, коли будете надягати синьо-жовті футболки з тризубом і виходити на поле в Глазго.

Віддайте всі свої сили заради перемоги. Бажаю вам успіху. Вболіваємо за вас. Віримо в вас. Слава Україні!"

Дізнайтеся, де й о котрій дивитися матч Швеція – Україна.

Лілія багато часу проводить в США, але своїм домом вважає Україну. Мати трьох дітей заміжня втретє, викладає гімнастику за океаном. Кілька днів тому прилетіла на батьківщину і активно проводить тут час.

Тим часом сім'я Степаненко зарядила збірну України на перемогу супертанцем.

Дивіться, як наші футболісти здобули поки що єдину перемогу на Євро-2020:

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A
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C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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