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Форвард Англии в шоке после своего пенальти: "Я же забиваю их с закрытыми глазами!"

Олег Люлька Олег Люлька
13 июля, 07:36
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У Маркуса Рашфорда одно-единственное объяснение, почему он не смог реализовать 11-метровый в финале Евро – потерял уверенность после клубного сезона
Рашфорд не забил пенальти в финале Евро
Рашфорд не забил пенальти в финале Евро / Фото: Reuters

Форвард сборной Англии Маркус Рашфорд опубликовал обращение к болельщикам после поражения в финале Евро от Италии, извинившись за незабитый пенальти в послематчевой серии, когда угодил в штангу.

"Даже не знаю, с чего начать и даже не знаю, как выразить словами, что я чувствую сейчас. У меня был трудный сезон (с проигранным финалом Лиги Европы), я думаю, это было ясно всем, и я, вероятно, вышел на поле в финале Евро с недостаточной уверенностью. Я всегда хочу бить пенальти, но тут что-то пошло не так. Результат оказался не таким, как я хотел. Я подвел товарищей по команде. Я всех подвел"

"Все, что от меня требовалось, это реализовать пенальти. Я могу забивать 11-метровые с закрытыми глазами. Почему же не в этот раз? Эта мысль продолжает крутиться в моей голове с тех пор, как я ударил по мячу. Финал. 55 лет. Один пенальти. История. Все, что я могу сказать, – извините. Я бы хотел, чтобы все прошло по-другому"

Ранее мы писали, что принц Уильям в бешенстве из-за травли темнокожих игроков Англии – Рашфорда, Сака и Санчо, не реализовавших пенальти в финале Евро.

"Я могу принять критику своей игры, мой пенальти был недостаточно хорош, он должен был быть забит, но я никогда не буду извиняться за то, кто я и откуда я", – говорит по поводу расизма Рашфорд

Впрочем, Маркус дал понять, что слов поддержки получил больше, чем оскорблений.

"Сообщения, которые я получил сегодня, были очень приятными. Я чуть не расплакался. Я Маркус Рашфорд, мне 23 года, я чернокожий из Витингтона и Уитеншоу, Южный Манчестер. Если у меня больше ничего нет, у меня есть это. Спасибо за все сообщения с добрыми словами. Я вернусь сильнее. Мы вернемся сильнее", – написал Рашфорд у себя в Twitter

Видео нереализованного пенальти Рашфорда

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Бельгия
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Дания
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3
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3
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И
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1
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7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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И
Г
О
1
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2
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3
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5
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Г
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Франция
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2
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