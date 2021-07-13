Форвард Англії в шоці після свого пенальті: "Я ж забиваю їх із заплющеними очима!"

У Маркуса Рашфорд одне-єдине пояснення, чому він не зміг реалізувати 11-метровий у фіналі Євро – втратив впевненість після клубного сезону

Рашфорд не реалізував пенальті у фіналі Євро / Фото: Reuters

Форвард збірної Англії Маркус Рашфорд опублікував звернення до вболівальників після поразки у фіналі Євро від Італії, вибачившись за незабитий пенальті в післяматчевій серії, коли поцілив у стійку.

"Навіть не знаю, з чого почати і навіть не знаю, як висловити словами, що я відчуваю зараз. У мене був важкий сезон (з програним фіналом Ліги Європи), гадаю, це було зрозуміло всім, і я, ймовірно, вийшов на поле у фіналі Євро з недостатньою впевненістю. Я завжди хочу бити пенальті, але тут щось пішло не так. Результат виявився не таким, як я хотів. Я підвів товаришів по команді. Я всіх підвів"

"Все, що від мене вимагалося, це реалізувати пенальті. Я можу забивати 11-метрові з заплющеними очима. Чому ж не цього разу? Ця думка не йде з голови з тих пір, як я вдарив по м'ячу. Фінал. 55 років . Один пенальті. Історія. Усе, що я можу сказати, – вибачте. Я б хотів, щоб все сталося інакше"

Раніше ми писали, що принц Вільям в сказі через цькування темношкірих гравців Англії – Рашфорда, Сака і Санчо, що не реалізували пенальті в фіналі Євро.

"Я можу прийняти критику своєї гри, мій пенальті був недостатньо хороший, він мав би бути забитий, але я ніколи не буду вибачатися за те, хто я і звідки я", – каже стосовно расизму Рашфорд

Утім, Маркус дав зрозуміти, що слів підтримки отримав більше, ніж образ.

"Повідомлення, які я отримав сьогодні, були дуже приємними. Я мало не розплакався. Я Маркус Рашфорд, мені 23 роки, я чорношкірий з Вітінгтона і Вітеншоу, Південний Манчестер. Якщо у мене більше нічого немає, у мене є це. Дякую за всі повідомлення з добрими словами. Я повернуся сильнішим. Ми повернемося сильнішими", – написав Рашфорд у себе в Twitter

Відео нереалізованого пенальті Рашфорда