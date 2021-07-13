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Форвард Англії в шоці після свого пенальті: "Я ж забиваю їх із заплющеними очима!"

Олег Люлька Олег Люлька
13 липня, 07:36
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У Маркуса Рашфорд одне-єдине пояснення, чому він не зміг реалізувати 11-метровий у фіналі Євро – втратив впевненість після клубного сезону
Рашфорд не реалізував пенальті у фіналі Євро
Рашфорд не реалізував пенальті у фіналі Євро / Фото: Reuters

Форвард збірної Англії Маркус Рашфорд опублікував звернення до вболівальників після поразки у фіналі Євро від Італії, вибачившись за незабитий пенальті в післяматчевій серії, коли поцілив у стійку.

"Навіть не знаю, з чого почати і навіть не знаю, як висловити словами, що я відчуваю зараз. У мене був важкий сезон (з програним фіналом Ліги Європи), гадаю, це було зрозуміло всім, і я, ймовірно, вийшов на поле у фіналі Євро з недостатньою впевненістю. Я завжди хочу бити пенальті, але тут щось пішло не так. Результат виявився не таким, як я хотів. Я підвів товаришів по команді. Я всіх підвів"

"Все, що від мене вимагалося, це реалізувати пенальті. Я можу забивати 11-метрові з заплющеними очима. Чому ж не цього разу? Ця думка не йде з голови з тих пір, як я вдарив по м'ячу. Фінал. 55 років . Один пенальті. Історія. Усе, що я можу сказати, – вибачте. Я б хотів, щоб все сталося інакше"

Раніше ми писали, що принц Вільям в сказі через цькування темношкірих гравців Англії – Рашфорда, Сака і Санчо, що не реалізували пенальті в фіналі Євро.

"Я можу прийняти критику своєї гри, мій пенальті був недостатньо хороший, він мав би бути забитий, але я ніколи не буду вибачатися за те, хто я і звідки я", – каже стосовно расизму Рашфорд

Утім, Маркус дав зрозуміти, що слів підтримки отримав більше, ніж образ.

"Повідомлення, які я отримав сьогодні, були дуже приємними. Я мало не розплакався. Я Маркус Рашфорд, мені 23 роки, я чорношкірий з Вітінгтона і Вітеншоу, Південний Манчестер. Якщо у мене більше нічого немає, у мене є це. Дякую за всі повідомлення з добрими словами. Я повернуся сильнішим. Ми повернемося сильнішими", – написав Рашфорд у себе в Twitter

Відео нереалізованого пенальті Рашфорда

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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