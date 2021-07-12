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Сколько дадут итальянцам за победу на Евро-2020: вы будете удивлены

Елена Павлова Елена Павлова
12 июля, 20:30
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Футболисты сборной Италии заработали на чемпионате Европы 28,25 миллиона евро и получат премиальные из этой суммы, которую должен выплатить УЕФА
Сборная Италии с трофеем Евро-2020
Сборная Италии с трофеем Евро-2020 / Фото: Reuters

11 июля в финальном матче чемпионата Европы-2020 сборная Италии переиграла Англию в серии пенальти после 1:1 в основное и дополнительное время. А теперь стало известно, какие бонусы получит "Скуадра Адзурра" за титул. Ранее эксперт из Украины назвал англичан клоунами.

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За победу на чемпионате Европы-2020 каждый футболист сборной Италии заработали не такие уж и сумасшедшие деньги – по 250 тысяч евро – сообщает Calciomercato. Если бы подопечные Роберто Манчини проиграли в финал, то получили бы по 200 тысяч евро. Если бы команда вылетела в полуфинале, то призовые составили бы 150 тысяч на особу, в 1/4-й – 80 тысяч.

Италия – чемпион Европы!
Италия – чемпион Европы! / Фото: Reuters

За весь чемпионат Европы сборная Италии заработала 28,25 миллиона евро призовых от УЕФА. Именно из этой суммы футболисты команды и получат свое вознаграждение.

А герой финала Евро запивал пиво колой на пресс-конференции.

Также мы сообщали, что принц Уильям в бешенстве из-за травли темнокожих игроков Англии, которые не забили пенальти в финале Евро-2020.

Смотрите самые интересные моменты финала

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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