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СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Еще одного участника Евро-2020 затронул коронавирус. Впереди у них матч с соперником Украины

Александр Трикиша Александр Трикиша
1 июня, 16:57
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Перед товарищеским матчем со сборной Нидерландов игрок шотландской команды заразился коронавирусом. Его изолировали от остальных игроков, пока результат теста не будет отрицательным
Джон Флек будет изолирован от команды. Фото: REUTERS/Peter Powell
Джон Флек будет изолирован от команды. Фото: REUTERS/Peter Powell

Полузащитник сборной Шотландии Джон Флек получил положительный результат на COVID-19, находясь в расположении команды в Испании, где шотландцы готовятся к Евро-2020. Кстати, а лидер сборной Украины Малиновский ляжет под нож – ему прооперируют живот.

Игрок Шеффилд Юнайтед игрок был выведен из состава и не примет участия в товарищеском матче против Нидерландов в Португалии. Кстати, в Нидерландах коронавирусом заразился вратарь, однако другие игроки отказались делать прививки.

Флек будет изолирован от команды и вернется в общую группу после отрицательного теста. На данный момент болезнь футболиста проходит бессимптомно, сообщает Daily Mail.

Как мы писали ранее Дания отказалась пускать российских болельщиков на Евро-2020. Власти Дании решили не пускать российских болельщиков на матч чемпионата Европы, так как в стране вакцинируют не одобренными Евросоюзом вакцинами. В Копенгагене Россия проведет решающий матч группового этапа.

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