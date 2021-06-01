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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Ще одного учасника Євро-2020 торкнувся коронавірус. Попереду у них матч з суперником України

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
1 червня, 16:57
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Перед товариським матчем зі збірною Нідерландів гравець шотландської команди заразився коронавірусів. Його ізолювали від інших гравців, поки результат тесту не буде негативним
Джон Флек буде ізольований від команди. Фото: REUTERS/Peter Powell
Джон Флек буде ізольований від команди. Фото: REUTERS/Peter Powell

Півзахисник збірної Шотландії Джон Флек отримав позитивний результат на COVID-19, перебуваючи в розташуванні команди в Іспанії, де шотландці готуються до Євро-2020. До речі, а лідер збірної України Малиновський ляже під ніж – йому прооперують живіт.

Гравець Шеффілд Юнайтед гравець був виведений зі складу та не візьме участі в товариському матчі проти Нідерландів в Португалії. До речі, в Нідерландах коронавірусом заразився воротар, проте інші гравці відмовилися робити щеплення.

Флек буде ізольований від команди і повернеться в загальну групу після негативного тесту. На цей момент хвороба футболіста проходить безсимптомно, повідомляє Daily Mail.

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Як ми писали раніше Данія відмовилася пускати російських уболівальників на Євро-2020. Влада Данії вирішила не пускати російських уболівальників на матч чемпіонату Європи, так як в країні вакцинують не схваленими Євросоюзом вакцинами. У Копенгагені Росія проведе вирішальний матч групового етапу.

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