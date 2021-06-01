Ще одного учасника Євро-2020 торкнувся коронавірус. Попереду у них матч з суперником України

Перед товариським матчем зі збірною Нідерландів гравець шотландської команди заразився коронавірусів. Його ізолювали від інших гравців, поки результат тесту не буде негативним

Джон Флек буде ізольований від команди. Фото: REUTERS/Peter Powell

Півзахисник збірної Шотландії Джон Флек отримав позитивний результат на COVID-19, перебуваючи в розташуванні команди в Іспанії, де шотландці готуються до Євро-2020. До речі, а лідер збірної України Малиновський ляже під ніж – йому прооперують живіт.

Гравець Шеффілд Юнайтед гравець був виведений зі складу та не візьме участі в товариському матчі проти Нідерландів в Португалії. До речі, в Нідерландах коронавірусом заразився воротар, проте інші гравці відмовилися робити щеплення.

Флек буде ізольований від команди і повернеться в загальну групу після негативного тесту. На цей момент хвороба футболіста проходить безсимптомно, повідомляє Daily Mail.

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