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"Заря" разгромила "Рух", игравший вдевятером: видео голов и обзор матча

25 октября, 23:56

Олег Люлька Олег Люлька

За крупное поражение от "Лестера" в Лиге Европы луганчане оторвались на дебютанте украинской Премьер-лиги

В заключительном матче седьмого тура чемпионата Украины "Заря" в Запорожье разгромила 4:0 "Рух", на должность тренера которого сватают экс-коуча луганчан Юрия Вернидуба.

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Ключевым в этой игре стало удаление игрока "Руха" Гагуна, случившееся уже после свистка судьи на перерыв. Рефери отправил команды в раздевалки отдыхать, но затем оставил их на поле и после просмотра VAR заменил желтую карточку футболисту гостей, показанную изначально, на красную.

Сразу в начале второго тайма у новичка УПЛ "Руха" был удален еще один игрок, Мартынюк. И вдевятером львовяне посыпались, пропустив от "Зари" четыре "сухих" мяча.

Обзор матча "Заря" – "Рух" (4:0)

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"Заря" – "Рух" – 4:0
Голы: Гладкий, 52, Кочергин, 76, Иванисеня, 88, Аллахьяр, 90+2
"Заря": Василь – Фаворов (Руфати, 74), Вернидуб, Цвек, Хомченовский (Цыганикс, 81) – Иванисеня – Лунев (Перович, 74), Кочергин (Чайковский, 84) – Назарина – Кабаев, Гладкий (Аллахьяр, 80)
"Рух": Бандура (Герета, 90) – Гагун, Дуць, Стаменкович, Глига – Мартынюк, Федорчук (Литвиненко, 82) – Б. Бойчук (Притула, 87), Р. Русин (Климчук, 46), Мысык – Кухаревич (Кондраков, 82)
Предупреждения: Хомченовский, Цвек, Иванисеня – Мартынюк, Мысык, Стаменкович
Удаления: Гагун (45+3, "Рух", грубая игра), Мартынюк (48, "Рух", повторное предупреждение)

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Александр Гладкий

Александр Гладкий / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

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Победой над "Рухом" луганчане подняли себе настроение после неудачи в стартовом матче группового раунда Лиги Европы, в котором "Заря" проиграла на выезде "Лестеру" 0:3.

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Источник: Сегодня|Спорт

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