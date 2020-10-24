Прогноз, расписание и результаты 7-го тура чемпионата Украины

Все о поединках 7 тура чемпионата Украины - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 7-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что "Красные зоны" изменили карту чемпионата Украины по футболу.

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Суббота, 24 октября

14:00 "Шахтер" – "Ворскла"

в Киеве на стадионе имени Банникова

Онлайн матча "Шахтер" – "Ворскла"

Букмекеры: 1.28 – 5.00 – 8.50

ТВ: Футбол 2

17:00 "Динамо" – "Александрия"

Онлайн матча "Динамо" – "Александрия"

Букмекеры: 1.35 – 4.50 – 7.25

ТВ: "2+2"

17:00 "Олимпик" – "Десна"

Букмекеры: 3.20 – 3.50 – 2.00

ТВ: Футбол 2

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19:30 "Львов" – "Днепр-1"

Букмекеры: 4.60 – 3.90 – 1.60

ТВ: Футбол 2

Воскресенье, 25 октября

В тренде Одним абзацем. Итоги первой еврокубковой недели для украинских клубов

14:00 "Ингулец" – "Мариуполь"

Букмекеры: 2.70 – 3.20 – 2.40

ТВ: Футбол 1

17:00 "Колос" – "Минай"

Букмекеры: 1.57 – 3.60 – 5.50

ТВ: Футбол 1

19:30 "Заря" – "Рух"

Букмекеры: 1.42 – 4.20 – 6.25

ТВ: УНИАН

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Матчи чемпионата Украины можно смотреть с помощью сервиса OLL.TV.

Турнирная таблица:

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