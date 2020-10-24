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Прогноз, расписание и результаты 7-го тура чемпионата Украины

24 октября, 13:23

Александр Трикиша Александр Трикиша

Все о поединках 7 тура чемпионата Украины - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 7-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что "Красные зоны" изменили карту чемпионата Украины по футболу.

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Суббота, 24 октября

14:00 "Шахтер" – "Ворскла"
в Киеве на стадионе имени Банникова
Онлайн матча "Шахтер" – "Ворскла"
Букмекеры: 1.28 – 5.00 – 8.50
ТВ: Футбол 2

17:00 "Динамо" – "Александрия"
Онлайн матча "Динамо" – "Александрия"
Букмекеры: 1.35 – 4.50 – 7.25
ТВ: "2+2"

17:00 "Олимпик" – "Десна"
Букмекеры: 3.20 – 3.50 – 2.00
ТВ: Футбол 2

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19:30 "Львов" – "Днепр-1"
Букмекеры: 4.60 – 3.90 – 1.60
ТВ: Футбол 2

Воскресенье, 25 октября

В тренде
Одним абзацем. Итоги первой еврокубковой недели для украинских клубов

14:00 "Ингулец" – "Мариуполь"
Букмекеры: 2.70 – 3.20 – 2.40
ТВ: Футбол 1

17:00 "Колос" – "Минай"
Букмекеры: 1.57 – 3.60 – 5.50
ТВ: Футбол 1

19:30 "Заря" – "Рух"
Букмекеры: 1.42 – 4.20 – 6.25
ТВ: УНИАН

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Матчи чемпионата Украины можно смотреть с помощью сервиса OLL.TV.

Турнирная таблица:

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
6
4
2
0
14
3
11
14
Забитые 14
Пропущеные 3
Разница 11
Результаты последних матчей: В Н В В Н
2
ВорсклаВорсклаВор
6
4
2
0
12
4
8
14
Забитые 12
Пропущеные 4
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н Н В В
3
Шахтер Шахтер Шах
6
3
3
0
15
7
8
12
Забитые 15
Пропущеные 7
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н В Н Н
4
КолосКолосКол
6
3
2
1
9
5
4
11
Забитые 9
Пропущеные 5
Разница 4
Результаты последних матчей: Н В Н В В
5
МариупольМариупольМар
6
3
1
2
5
6
-1
10
Забитые 5
Пропущеные 6
Разница -1
Результаты последних матчей: В П Н В В
6
ОлимпикОлимпикОли
6
3
0
3
10
10
0
9
Забитые 10
Пропущеные 10
Разница 0
Результаты последних матчей: П В П В В
7
АлександрияАлександрияАле
6
3
0
3
14
11
3
9
Забитые 14
Пропущеные 11
Разница 3
Результаты последних матчей: В П В П П
8
ДеснаДеснаДес
6
2
3
1
9
7
2
9
Забитые 9
Пропущеные 7
Разница 2
Результаты последних матчей: П Н В Н Н
9
ЗаряЗаряЗар
6
1
3
2
10
8
2
6
Забитые 10
Пропущеные 8
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н В Н П
10
Днепр-1Днепр-1Дне
6
1
2
3
8
12
-4
5
Забитые 8
Пропущеные 12
Разница -4
Результаты последних матчей: В Н П П П
11
ИнгулецИнгулецИнг
6
0
4
2
6
9
-3
4
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: П Н Н Н П
12
МинайМинайМин
5
1
1
3
2
9
-7
4
Забитые 2
Пропущеные 9
Разница -7
Результаты последних матчей: П Н П П В
13
РухРухРух
6
0
2
4
5
13
-8
2
Забитые 5
Пропущеные 13
Разница -8
Результаты последних матчей: П Н П Н П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
5
0
1
4
2
17
-15
1
Забитые 2
Пропущеные 17
Разница -15
Результаты последних матчей: П Н П П П

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расписание результаты чемпионат Украины

Источник: Сегодня|Спорт

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