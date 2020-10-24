Прогноз, расписание и результаты 7-го тура чемпионата Украины

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 7-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что "Красные зоны" изменили карту чемпионата Украины по футболу.
Суббота, 24 октября
14:00 "Шахтер" – "Ворскла"
в Киеве на стадионе имени Банникова
Онлайн матча "Шахтер" – "Ворскла"
Букмекеры: 1.28 – 5.00 – 8.50
ТВ: Футбол 2
17:00 "Динамо" – "Александрия"
Онлайн матча "Динамо" – "Александрия"
Букмекеры: 1.35 – 4.50 – 7.25
ТВ: "2+2"
17:00 "Олимпик" – "Десна"
Букмекеры: 3.20 – 3.50 – 2.00
ТВ: Футбол 2
19:30 "Львов" – "Днепр-1"
Букмекеры: 4.60 – 3.90 – 1.60
ТВ: Футбол 2
Воскресенье, 25 октября
14:00 "Ингулец" – "Мариуполь"
Букмекеры: 2.70 – 3.20 – 2.40
ТВ: Футбол 1
17:00 "Колос" – "Минай"
Букмекеры: 1.57 – 3.60 – 5.50
ТВ: Футбол 1
19:30 "Заря" – "Рух"
Букмекеры: 1.42 – 4.20 – 6.25
ТВ: УНИАН
Матчи чемпионата Украины можно смотреть с помощью сервиса OLL.TV.
Турнирная таблица:
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