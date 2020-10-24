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"Шахтер" – "Ворскла": онлайн матча чемпионата Украины

Суббота, 24 октября

Шахтер

14:00

Ворскла

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В субботу, 24 октября, в стартовом матче 7-го тура чемпионата Украины встретятся лидеры текущего сезона Премьер-лиги: донецкий "Шахтер" в Киеве на стадионе имени Виктора Банникова примет полтавскую "Ворсклу". Матч начнется в 14:00, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн-трансляция с описаньем всех ключевых моментов и видео голов.

"Шахтер" – "Ворскла"

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Изначально поединок должен был проходить в Полтаве, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе матч было решено перенести сначала в Александрию, а затем в Киев. При этом сменился и номинальный хозяин – сегодня принимающей стороной будет "Шахтер", а во втором круге в роли хозяев выступит уже полтавский клуб.

"Ворскла" выдала мощный старт и после шести туров делит первое место с киевским "Динамо". Полтавчане пока ни разу не проиграли в текущем чемпионате. При этом полтавчане могут похвастаться одной из лучших защит в лиге – меньше них пропустило только "Динамо". В предыдущем матче "Ворскла" минимально одолела "Олимпик".

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
6
4
2
0
14
3
11
14
Забитые 14
Пропущеные 3
Разница 11
Результаты последних матчей: В Н В В Н
2
ВорсклаВорсклаВор
6
4
2
0
12
4
8
14
Забитые 12
Пропущеные 4
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н Н В В
3
Шахтер Шахтер Шах
6
3
3
0
15
7
8
12
Забитые 15
Пропущеные 7
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н В Н Н
4
КолосКолосКол
6
3
2
1
9
5
4
11
Забитые 9
Пропущеные 5
Разница 4
Результаты последних матчей: Н В Н В В
5
МариупольМариупольМар
6
3
1
2
5
6
-1
10
Забитые 5
Пропущеные 6
Разница -1
Результаты последних матчей: В П Н В В
6
ОлимпикОлимпикОли
6
3
0
3
10
10
0
9
Забитые 10
Пропущеные 10
Разница 0
Результаты последних матчей: П В П В В
7
АлександрияАлександрияАле
6
3
0
3
14
11
3
9
Забитые 14
Пропущеные 11
Разница 3
Результаты последних матчей: В П В П П
8
ДеснаДеснаДес
6
2
3
1
9
7
2
9
Забитые 9
Пропущеные 7
Разница 2
Результаты последних матчей: П Н В Н Н
9
ЗаряЗаряЗар
6
1
3
2
10
8
2
6
Забитые 10
Пропущеные 8
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н В Н П
10
Днепр-1Днепр-1Дне
6
1
2
3
8
12
-4
5
Забитые 8
Пропущеные 12
Разница -4
Результаты последних матчей: В Н П П П
11
ИнгулецИнгулецИнг
6
0
4
2
6
9
-3
4
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: П Н Н Н П
12
МинайМинайМин
5
1
1
3
2
9
-7
4
Забитые 2
Пропущеные 9
Разница -7
Результаты последних матчей: П Н П П В
13
РухРухРух
6
0
2
4
5
13
-8
2
Забитые 5
Пропущеные 13
Разница -8
Результаты последних матчей: П Н П Н П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
5
0
1
4
2
17
-15
1
Забитые 2
Пропущеные 17
Разница -15
Результаты последних матчей: П Н П П П

"Шахтер" занимает третье место в турнирной таблице и отстает от "Ворсклы" всего на два балла, поэтому в случае победы может обойти своего сегодняшнего соперника. Посреди недели "горняки" одержали сенсационную победу над "Реалом" в Лиге чемпионов.

К матчу против "Ворсклы" в общую группу "Шахтера" вернулись Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Николай Матвиенко и Сергей Болбат. Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и Фернандо пока работают индивидуально.

Букмекеры о матче "Шахтер" – "Ворскла":

Букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.29, на ничью – 5.40, на победу "Ворсклы" – 11.0.

Где смотреть матч "Шахтер" – "Ворскла":

Матч "Шахтер" – "Ворскла" начнется в 14:00 и будет показан в прямом эфире на канале Футбол 2, также смотреть онлайн можно будет с помощью сервиса OLL.TV.

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онлайн чемпионат Украины Шахтер Донецк Ворскла Полтава

Источник: Сегодня|Спорт

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