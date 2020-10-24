"Шахтер" – "Ворскла": онлайн матча чемпионата Украины

В субботу, 24 октября, в стартовом матче 7-го тура чемпионата Украины встретятся лидеры текущего сезона Премьер-лиги: донецкий "Шахтер" в Киеве на стадионе имени Виктора Банникова примет полтавскую "Ворсклу". Матч начнется в 14:00, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн-трансляция с описаньем всех ключевых моментов и видео голов.

"Шахтер" – "Ворскла"

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Изначально поединок должен был проходить в Полтаве, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе матч было решено перенести сначала в Александрию, а затем в Киев. При этом сменился и номинальный хозяин – сегодня принимающей стороной будет "Шахтер", а во втором круге в роли хозяев выступит уже полтавский клуб.

"Ворскла" выдала мощный старт и после шести туров делит первое место с киевским "Динамо". Полтавчане пока ни разу не проиграли в текущем чемпионате. При этом полтавчане могут похвастаться одной из лучших защит в лиге – меньше них пропустило только "Динамо". В предыдущем матче "Ворскла" минимально одолела "Олимпик".

"Шахтер" занимает третье место в турнирной таблице и отстает от "Ворсклы" всего на два балла, поэтому в случае победы может обойти своего сегодняшнего соперника. Посреди недели "горняки" одержали сенсационную победу над "Реалом" в Лиге чемпионов.

К матчу против "Ворсклы" в общую группу "Шахтера" вернулись Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Николай Матвиенко и Сергей Болбат. Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и Фернандо пока работают индивидуально.

Букмекеры о матче "Шахтер" – "Ворскла":

Букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.29, на ничью – 5.40, на победу "Ворсклы" – 11.0.

Где смотреть матч "Шахтер" – "Ворскла":

Матч "Шахтер" – "Ворскла" начнется в 14:00 и будет показан в прямом эфире на канале Футбол 2, также смотреть онлайн можно будет с помощью сервиса OLL.TV.

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