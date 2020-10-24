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"Динамо" – "Александрия": во сколько начало и где смотреть матч чемпионата Украины

24 октября, 12:56

Александр Трикиша Александр Трикиша

Список трансляций матча чемпионата Украины на ТВ и в интернете

Сегодня киевское "Динамо" встретится с "Александрией" в матче седьмого тура чемпионата Украины. Поединок пройдет в Киеве в НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00. Встречу покажут на ТВ и в интернете, а на нашем сайте уже доступен онлайн "Динамо" – "Александрия".

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Где смотреть матч "Динамо" – "Александрия":

Матч "Динамо" – "Александрия" покажут на канале "2+2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Также онлайн-трансляция пройдет на сайте Youtube.

После шести туров "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. У киевлян 14 очков, столько же у полтавской "Ворсклы", однако команда Юрия Максимова уступает по дополнительным показателям.

В предыдущем туре чемпионата Украины "Динамо" на выезде обыграл "Рух" со счетом 2:0, а посреди недели с таким же счетом подопечные Мирчи Луческу уступили итальянскому "Ювентусу" в Лиге чемпионов.

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"Александрия" после шести туров занимает лишь восьмое место. Александрийцы уже успели потерпеть три поражения, хотя их отставание от первой тройки составляет всего три балла. В предыдущем туре команда Владимира Шаран обыграла "Ингулец" со счетом 4:3.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
6
4
2
0
14
3
11
14
Забитые 14
Пропущеные 3
Разница 11
Результаты последних матчей: В Н В В Н
2
ВорсклаВорсклаВор
6
4
2
0
12
4
8
14
Забитые 12
Пропущеные 4
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н Н В В
3
Шахтер Шахтер Шах
6
3
3
0
15
7
8
12
Забитые 15
Пропущеные 7
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н В Н Н
4
КолосКолосКол
6
3
2
1
9
5
4
11
Забитые 9
Пропущеные 5
Разница 4
Результаты последних матчей: Н В Н В В
5
МариупольМариупольМар
6
3
1
2
5
6
-1
10
Забитые 5
Пропущеные 6
Разница -1
Результаты последних матчей: В П Н В В
6
ОлимпикОлимпикОли
6
3
0
3
10
10
0
9
Забитые 10
Пропущеные 10
Разница 0
Результаты последних матчей: П В П В В
7
АлександрияАлександрияАле
6
3
0
3
14
11
3
9
Забитые 14
Пропущеные 11
Разница 3
Результаты последних матчей: В П В П П
8
ДеснаДеснаДес
6
2
3
1
9
7
2
9
Забитые 9
Пропущеные 7
Разница 2
Результаты последних матчей: П Н В Н Н
9
ЗаряЗаряЗар
6
1
3
2
10
8
2
6
Забитые 10
Пропущеные 8
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н В Н П
10
Днепр-1Днепр-1Дне
6
1
2
3
8
12
-4
5
Забитые 8
Пропущеные 12
Разница -4
Результаты последних матчей: В Н П П П
11
ИнгулецИнгулецИнг
6
0
4
2
6
9
-3
4
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: П Н Н Н П
12
МинайМинайМин
5
1
1
3
2
9
-7
4
Забитые 2
Пропущеные 9
Разница -7
Результаты последних матчей: П Н П П В
13
РухРухРух
6
0
2
4
5
13
-8
2
Забитые 5
Пропущеные 13
Разница -8
Результаты последних матчей: П Н П Н П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
5
0
1
4
2
17
-15
1
Забитые 2
Пропущеные 17
Разница -15
Результаты последних матчей: П Н П П П

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чемпионат Украины Динамо Киев где смотреть ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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