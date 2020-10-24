"Динамо" – "Александрия": во сколько начало и где смотреть матч чемпионата Украины

Список трансляций матча чемпионата Украины на ТВ и в интернете

Сегодня киевское "Динамо" встретится с "Александрией" в матче седьмого тура чемпионата Украины. Поединок пройдет в Киеве в НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00. Встречу покажут на ТВ и в интернете, а на нашем сайте уже доступен онлайн "Динамо" – "Александрия".

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Где смотреть матч "Динамо" – "Александрия":

Матч "Динамо" – "Александрия" покажут на канале "2+2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Также онлайн-трансляция пройдет на сайте Youtube.

После шести туров "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. У киевлян 14 очков, столько же у полтавской "Ворсклы", однако команда Юрия Максимова уступает по дополнительным показателям.

В предыдущем туре чемпионата Украины "Динамо" на выезде обыграл "Рух" со счетом 2:0, а посреди недели с таким же счетом подопечные Мирчи Луческу уступили итальянскому "Ювентусу" в Лиге чемпионов.

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"Александрия" после шести туров занимает лишь восьмое место. Александрийцы уже успели потерпеть три поражения, хотя их отставание от первой тройки составляет всего три балла. В предыдущем туре команда Владимира Шаран обыграла "Ингулец" со счетом 4:3.

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