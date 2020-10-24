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"Динамо" – "Александрия": онлайн матча чемпионата Украины

Суббота, 24 октября

Динамо

17:00

Александрия

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

Сегодня, 24 октября, в рамках шестого тура чемпионата Украины киевское "Динамо" в НСК "Олимпийский" примет "Александрию". Матч начнется в 17:00, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов.

"Динамо" – "Александрия"

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"Динамо" делит первое место в турнирной таблице Премьер-лиги с полтавской "Ворсклой", однако сегодня может стать единоличным лидером. Для этого киевлянам нужно обыграть "Александрию", а "Ворскла", играющая сегодня с "Шахтером" с большой долей вероятности потеряет очки.

"Александрия" не совсем удачно провела старт сезона и пока идет только на восьмом месте в турнирной таблице. В предыдущем туре александрийцы одержали боевую победу над "Ингульцом" со счетом 4:3.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
6
4
2
0
14
3
11
14
Забитые 14
Пропущеные 3
Разница 11
Результаты последних матчей: В Н В В Н
2
ВорсклаВорсклаВор
6
4
2
0
12
4
8
14
Забитые 12
Пропущеные 4
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н Н В В
3
Шахтер Шахтер Шах
6
3
3
0
15
7
8
12
Забитые 15
Пропущеные 7
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н В Н Н
4
КолосКолосКол
6
3
2
1
9
5
4
11
Забитые 9
Пропущеные 5
Разница 4
Результаты последних матчей: Н В Н В В
5
МариупольМариупольМар
6
3
1
2
5
6
-1
10
Забитые 5
Пропущеные 6
Разница -1
Результаты последних матчей: В П Н В В
6
ОлимпикОлимпикОли
6
3
0
3
10
10
0
9
Забитые 10
Пропущеные 10
Разница 0
Результаты последних матчей: П В П В В
7
АлександрияАлександрияАле
6
3
0
3
14
11
3
9
Забитые 14
Пропущеные 11
Разница 3
Результаты последних матчей: В П В П П
8
ДеснаДеснаДес
6
2
3
1
9
7
2
9
Забитые 9
Пропущеные 7
Разница 2
Результаты последних матчей: П Н В Н Н
9
ЗаряЗаряЗар
6
1
3
2
10
8
2
6
Забитые 10
Пропущеные 8
Разница 2
Результаты последних матчей: Н Н В Н П
10
Днепр-1Днепр-1Дне
6
1
2
3
8
12
-4
5
Забитые 8
Пропущеные 12
Разница -4
Результаты последних матчей: В Н П П П
11
ИнгулецИнгулецИнг
6
0
4
2
6
9
-3
4
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: П Н Н Н П
12
МинайМинайМин
5
1
1
3
2
9
-7
4
Забитые 2
Пропущеные 9
Разница -7
Результаты последних матчей: П Н П П В
13
РухРухРух
6
0
2
4
5
13
-8
2
Забитые 5
Пропущеные 13
Разница -8
Результаты последних матчей: П Н П Н П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
5
0
1
4
2
17
-15
1
Забитые 2
Пропущеные 17
Разница -15
Результаты последних матчей: П Н П П П

Посреди недели "Динамо" провело тяжелый матч против "Ювентуса" в Лиге чемпионов. Киевляне уступили со счетом 0:2, но достояно сражались с чемпионом Италии. Это поражение стало для киевлян первым под руководство Мирчи Луческу.

У "Александрии" были свои проблемы перед этим матчем. В команде произошла вспышка коронавируса. Впрочем, к матчу против "Динамо" все игроки подходят с отрицательными результатами тестов.

Букмекеры о матче "Динамо" – "Александрия":

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.42, на ничью – 4.90, на победу "Александрии" – 7.00.

Где смотреть матч "Динамо" – "Александрия":

Матч "Динамо" – "Александрия" начнется в 17:00 и будет показан в прямом эфире на канале "2+2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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онлайн чемпионат Украины Динамо Киев ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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