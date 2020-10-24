"Динамо" – "Александрия": онлайн матча чемпионата Украины

Сегодня, 24 октября, в рамках шестого тура чемпионата Украины киевское "Динамо" в НСК "Олимпийский" примет "Александрию". Матч начнется в 17:00, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов.

"Динамо" – "Александрия"

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"Динамо" делит первое место в турнирной таблице Премьер-лиги с полтавской "Ворсклой", однако сегодня может стать единоличным лидером. Для этого киевлянам нужно обыграть "Александрию", а "Ворскла", играющая сегодня с "Шахтером" с большой долей вероятности потеряет очки.

"Александрия" не совсем удачно провела старт сезона и пока идет только на восьмом месте в турнирной таблице. В предыдущем туре александрийцы одержали боевую победу над "Ингульцом" со счетом 4:3.

Посреди недели "Динамо" провело тяжелый матч против "Ювентуса" в Лиге чемпионов. Киевляне уступили со счетом 0:2, но достояно сражались с чемпионом Италии. Это поражение стало для киевлян первым под руководство Мирчи Луческу.

У "Александрии" были свои проблемы перед этим матчем. В команде произошла вспышка коронавируса. Впрочем, к матчу против "Динамо" все игроки подходят с отрицательными результатами тестов.

Букмекеры о матче "Динамо" – "Александрия":

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.42, на ничью – 4.90, на победу "Александрии" – 7.00.

Где смотреть матч "Динамо" – "Александрия":

Матч "Динамо" – "Александрия" начнется в 17:00 и будет показан в прямом эфире на канале "2+2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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