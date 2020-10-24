"Шахтер" – "Ворскла": где и когда смотреть центральный матч чемпионата Украины

Трансляции стартового поединка 7-го тура Премьер-лиги на ТВ и в интернете

Сегодня на старте седьмого тура украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" примет полтавскую "Ворсклу". На данный момент "горняки" идут третьими в турнирной таблице и отстают от команды Юрия Максимова на два очка. Матч состоится в Киеве на стадионе имени В. Банникова. Начало – в 14:00. Наш сайт проведет мультимедийный онлайн "Шахтер" – "Ворскла" с интересными подробностями поединка.

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В Украине в прямом эфире матч покажет телеканал "Футбол 2". Также можно смотреть онлайн на ресурсе OLL.TV (в подписке).

"Ворскла" – "Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Напомним, что в обеих командах произошли вспышки коронавируса. У полтавчан заразился даже тренерский штаб во главе с Юрием Максимовым. Поэтому тяжело предугадать, каким составом сыграет сегодня "Ворскла". Да и "Шахтер", который накануне в Лиге чемпионов сенсационно переиграл "Реал", может дать отдохнуть некоторым лидерам того матча.

Напомним, что ранее из-за "красного" уровня коронавирусной угрозы в Полтаве поединок был перенесен в Александрию. Однако затем снова переехал – в Киев.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл мадридский "Реал" в Лиге чемпионов

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