Как "Заря" будет реабилитировать себя после "Лестера": мнение Скрипника

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал крупное поражение от "Лестера" (0:3) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Два мяча луганская команда пропустила в первом тайме, а затем Ихеаначо поставил точку во втором. Тренер "Лестера" Брендон Роджерс отметил, что "Заря" была угрозой, пока владела мячом.

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Виктор Скрипник / Фото: Reuters

"Не испытываю к команде ничего, кроме благодарности. Мы играли смело, но класс есть класс, от этого никуда не денешься. Считаю, что на один гол мы наиграли. Не говорю, что мы рады, обидно проигрывать. Но из таких матчей можно почерпнуть много хорошего. Дальше нас ожидают два матча с "Брагой" и АЕКом. Это та сила, где мы можем выступать на равных. Будем себя реабилитировать. Сожалею ли я, что выставил атакующий состав? Нет. Мы хотим так играть, ребята хотят так играть. Команда провела удачные первые полчаса. Соперник контролировал мяч, но мои игроки выглядели достойно", – заявил специалист в эфире ТК "Футбол".

"Лестер" – "Заря" / Фото: Reuters

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Напомним, что в первом туре группового этапа "Лестер" играл без лучшего бомбардира чемпионата Англии. Джейми Варди пропускал встречу с "Зарей" из-за рецидива старой травмы, о чем сообщил тренер команды Брендан Роджерс. В этом сезоне форвард забил пять мячей; правда, четыре из них – с пенальти.

Также мы писали, что впервые матч группового этапа Лиги Европы судит женщина. 36-летняя француженка Стефани Фраппар работала на поединке "Лестера" и "Зари".

Смотрите, как "Заря" уступила "Лестеру"

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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