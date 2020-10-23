"Заря" была угрозой, пока во втором тайме не произошло "убийство": тренер "Лестера"

Бронзовый призер чемпионата Украины "Заря" стартовала в Лиге Европы разгромом от "Лестера" 0:3. Главный тренер английской команды Брендон Роджерс отдал должное луганчанам, которые заставили его подопечных трудиться и были угрозой на поле до середины второго тайма, когда хозяева получили преимущество в три мяча.

"Это была очень хорошая победа. Приятно получать очки и проводить "сухой" матч. Нам пришлось много трудиться, есть места, где нам еще нужно поработать. Когда они владели мячом, они были угрозой, но мы "убили" игру во втором тайме. Игроки заслуживают огромной похвалы. Они могут быть лучше, нам нужно больше движения в верхней части поля, потому что мы могли бы забить больше", — цитирует Роджерса официальный сайт УЕФА.

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"Лестер" – "Заря" / Фото: Reuters

Напомним, что в первом туре группового этапа "Лестер" играл без лучшего бомбардира чемпионата Англии. Джейми Варди пропускал встречу с "Зарей" из-за рецидива старой травмы, о чем сообщил тренер команды Брендан Роджерс. В этом сезоне форвард забил пять мячей; правда, четыре из них – с пенальти.

Также мы писали, что впервые матч группового этапа Лиги Европы судит женщина. 36-летняя француженка Стефани Фраппар работала на поединке "Лестера" и "Зари".

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