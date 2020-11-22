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Сенсация на "Гагарина": аутсайдер УПЛ "Львов" обыграл "Десну" (видео)

22 ноября, 19:15

Олег Люлька Олег Люлька

Черниговцы дома умудрились проиграть худшей команде чемпионата - смотрите, как это случилось

Десятый тур чемпионата Украины по футболу отметился сенсацией. Черниговская "Десна", которая по итогам прошлого сезона едва не попала в Лигу чемпионов, на своем стадионе имени Юрия Гагарина проиграла худшей команде первенства "Львову" со счетом 0:1. Неожиданные три очка в поединке с одним из лидеров УПЛ львовским гостям принес гол Максима Грисьо, на 22-й минуте реализовавшего выход один на один.

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"Десна" – "Львов" – 0:1. Видео гола Грисьо

Отметим, что это уже вторая победа "Львова" под руководством нового тренера Виталия Шумского, добытая в трех матчах. Ранее эта команда преподнесла сюрприз, обыграв дома "Ворсклу" 1:0.

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"Десна" – "Львов" – 0:1
Гол: Грисьо, 22
"Десна": Паст – Полегенько (Мудрик, 67), Гитченко, Имереков, Мостовой – Огиря – Гуцуляк, Хлебас (Дегтярев, 67), Картушов (Шевцов, 81) – Тотовицкий (Арвеладзе, 56) – Будковский
"Львов": Костик – Махмутович, Михоуби, Кравчук – Грисьо, Айнсалу, Сабино, Якимец – Ныч (Ременяк, 90+3), Захаркив (Романчук, 54), Казлаускас (Клименчук, 79)
Предупреждения: Огиря – Казлаускас, Захаркив, Сабино

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Статистика матча "Десна" – "Львов" (0:1)

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Победа, добытая в Чернигове, позволила "Львову" подняться с последнего места турнирной таблицы УПЛ, на которое опустились его земляки из "Руха".

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Источник: Сегодня|Спорт

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