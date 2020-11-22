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Пять голов, удаление, три пенальти: "Минай" и "Днепр-1" выдали невероятный матч

22 ноября, 16:06

Александр Трикиша Александр Трикиша

Алексей Хобленко подвел свою команду необязательным удалением

Дебютант Премьер-лиги "Минай" одержал волевую победу над "Днепром-1" в 10-м туре чемпионата Украины. Гости вышли вперед уже на 15-й минуте, когда Алексей Хобленко реализовал пенальти. Однако перед самым перерывом хозяева поля также с 11-метрового сравняли счет – отличился Анатолий Нуриев.

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Обзор матча "Минай" – "Днепр-1" (3:2)

А в средине второго тайма случился переломный момент, повлиявший на итоговый результат. В игровой ситуации мяч попал в руку Хобленко недалеко от ворот "Миная". Главный арбитр Игорь Пасхал не стал даже фиксировать нарушение правил, однако игрок "Днепра-1", вероятно, оставшись недовольным апелляциями соперника, боднул одного из них головой и сразу же увидел перед собой красную карточку.

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В меньшинстве "Днепр-1" успешно защищался лишь до 79-й минуты, пока результативный удар не удался Василию Пыняшко. А на последней минуте основного времени Нуриев после удачного отскока вышел один на один с вратарем и оформил дубль.

В компенсированное время Дмитрий Коркишко реализовал пенальти, однако на спасение поединка уже не оставалось ни времени, ни сил. "Минай" одержал победу со счетом 3:2 и обошел "Днепр-1" в турнирной таблице.

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чемпионат Украины Днепр-1 Минай

Источник: Сегодня|Спорт

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