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Прогноз, расписание и результаты 10-го тура чемпионата Украины

20 ноября, 20:19

Александр Трикиша Александр Трикиша

Все о поединках 10 тура чемпионата Украины - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 10-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Отметим, что матч "Олимпик" – "Заря" отменен. У хозяев некому стоять на "раме".

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Пятница, 20 ноября

19:00 "Рух" – "Мариуполь" – 0:0
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 2.45 – 2.30 – 3.90

Суббота, 21 ноября

14:00 "Ингулец" – "Динамо"
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекеры: 5.75 – 4.33 – 1.44

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17:00 "Шахтер" – "Александрия"
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекеры: 1.22 – 5.75 – 9.25

19:30 "Олимпик" – "Заря" – перенесен

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Воскресенье, 22 ноября

14:00 "Минай" – "Днепр-1"
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 3.50 – 3.30 – 1.95

17:00 "Десна" – "Львов"
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 1.30 – 5.25 – 7.00

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19:30 "Ворскла" – "Колос"
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 2.30 – 3.25 – 2.80

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
9
6
2
1
17
7
10
20
Забитые 17
Пропущеные 7
Разница 10
Результаты последних матчей: П В В В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
9
5
4
0
23
9
14
19
Забитые 23
Пропущеные 9
Разница 14
Результаты последних матчей: В В Н В Н
3
ВорсклаВорсклаВор
9
4
4
1
13
6
7
16
Забитые 13
Пропущеные 6
Разница 7
Результаты последних матчей: Н П Н В Н
4
ДеснаДеснаДес
9
4
4
1
14
9
5
16
Забитые 14
Пропущеные 9
Разница 5
Результаты последних матчей: В Н В П Н
5
КолосКолосКол
9
4
3
2
14
9
5
15
Забитые 14
Пропущеные 9
Разница 5
Результаты последних матчей: В П Н Н В
6
ОлимпикОлимпикОли
9
4
1
4
15
16
-1
13
Забитые 15
Пропущеные 16
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В П П В
7
АлександрияАлександрияАле
9
4
1
4
17
14
3
13
Забитые 17
Пропущеные 14
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н П В П
8
МариупольМариупольМар
10
3
4
3
10
14
-4
13
Забитые 10
Пропущеные 14
Разница -4
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
9
ЗаряЗаряЗар
9
2
5
2
15
9
6
11
Забитые 15
Пропущеные 9
Разница 6
Результаты последних матчей: Н Н В Н Н
10
Днепр-1Днепр-1Дне
9
2
2
5
12
17
-5
8
Забитые 12
Пропущеные 17
Разница -5
Результаты последних матчей: П П В В Н
11
ИнгулецИнгулецИнг
9
0
7
2
10
13
-3
7
Забитые 10
Пропущеные 13
Разница -3
Результаты последних матчей: Н Н Н П Н
12
МинайМинайМин
8
1
3
4
4
12
-8
6
Забитые 4
Пропущеные 12
Разница -8
Результаты последних матчей: П Н Н П Н
13
РухРухРух
10
0
5
5
7
19
-12
5
Забитые 7
Пропущеные 19
Разница -12
Результаты последних матчей: Н Н Н П П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
8
1
1
6
4
21
-17
4
Забитые 4
Пропущеные 21
Разница -17
Результаты последних матчей: П В П П Н

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расписание результаты чемпионат Украины таблица

Источник: Сегодня|Спорт

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