Прогноз, расписание и результаты 10-го тура чемпионата Украины

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 10-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Отметим, что матч "Олимпик" – "Заря" отменен. У хозяев некому стоять на "раме".
Пятница, 20 ноября
19:00 "Рух" – "Мариуполь" – 0:0
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 2.45 – 2.30 – 3.90
Суббота, 21 ноября
14:00 "Ингулец" – "Динамо"
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекеры: 5.75 – 4.33 – 1.44
17:00 "Шахтер" – "Александрия"
ТВ: Футбол 2, OLL.TV
Букмекеры: 1.22 – 5.75 – 9.25
19:30 "Олимпик" – "Заря" – перенесен
Воскресенье, 22 ноября
14:00 "Минай" – "Днепр-1"
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 3.50 – 3.30 – 1.95
17:00 "Десна" – "Львов"
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 1.30 – 5.25 – 7.00
19:30 "Ворскла" – "Колос"
ТВ: Футбол 1, OLL.TV
Букмекеры: 2.30 – 3.25 – 2.80
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