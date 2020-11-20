Прогноз, расписание и результаты 10-го тура чемпионата Украины

Все о поединках 10 тура чемпионата Украины - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 10-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Отметим, что матч "Олимпик" – "Заря" отменен. У хозяев некому стоять на "раме".

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Пятница, 20 ноября

19:00 "Рух" – "Мариуполь" – 0:0

ТВ: Футбол 1, OLL.TV

Букмекеры: 2.45 – 2.30 – 3.90

Суббота, 21 ноября

14:00 "Ингулец" – "Динамо"

ТВ: Футбол 2, OLL.TV

Букмекеры: 5.75 – 4.33 – 1.44

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17:00 "Шахтер" – "Александрия"

ТВ: Футбол 2, OLL.TV

Букмекеры: 1.22 – 5.75 – 9.25

19:30 "Олимпик" – "Заря" – перенесен

Воскресенье, 22 ноября

14:00 "Минай" – "Днепр-1"

ТВ: Футбол 1, OLL.TV

Букмекеры: 3.50 – 3.30 – 1.95

17:00 "Десна" – "Львов"

ТВ: Футбол 1, OLL.TV

Букмекеры: 1.30 – 5.25 – 7.00

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19:30 "Ворскла" – "Колос"

ТВ: Футбол 1, OLL.TV

Букмекеры: 2.30 – 3.25 – 2.80

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