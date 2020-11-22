Жуниор Мораес объяснил свое удаление в матче "Шахтер" – "Александрия"

Форвард сборной Украины просто поскользнулся и "въехал" в соперника

Борьба за лидерство в чемпионате Украины продолжает сохранять интригу. Вчера "Шахтер" в меньшинстве не смог обыграть "Александрию" и отстал от "Динамо". Одной из причин, по которой "горняки" не выиграли у шестой команды УПЛ, стало удаление Жуниора Мораеса.

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Сегодня нападающий "Шахтера" в соцсетях попросил прощения у партнеров за свою красную карточку и объяснил, что получил ее случайно. Примечательно, что текст он выдал на украинском языке:

"В этой ситуации я попытался взять мяч, повернуться и перейти к контратаке. К сожалению, я поскользнулся и совершил тяжелую ошибку. У меня никогда не было намерения ударить ногами соперника. Я не хочу комментировать Монзуль, просто хочу извиниться перед своими товарищами по команде и клубу, поскольку я оставил их в сложной ситуации непреднамеренно".

В комментариях некоторые считают наказание слишком суровым, а другие уверены, что "фол есть фол".

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Теперь подопечные Луиша Каштру сосредоточатся на поединке Лиги чемпионов с "Боруссией" из Менхенгладбаха. В Германии соперники сыграют в среду.

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Александрия":

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