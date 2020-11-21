"Шахтер" в меньшинстве не смог обыграть "Александрию" и отстал от "Динамо"

Дистанция между киевской и донецкой командами составляет три очка

Вслед за киевским "Динамо" свой поединок 10-го тура сыграл и его главный конкурент. Наш сайт вел онлайн матча "Шахтер" – "Александрия".

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События на поле разворачивались очень непредсказуемо. Подопечные Владимира Шарана на столичном "Олимпийском" и не думали выбрасывать белый флаг и дали "горнякам" настоящий бой. Третьяков и Ситало едва не огорчили Андрея Пятова, на другой стороне поля удары наносили Мораес, Степаненко и Соломон.

А через полчаса после стартового свистка "горняки" остались в меньшинстве: Жуниор Мораес был удален за грубый фол против капитана гостей Евгения Банады в центре поля. Рефери Катерина Монзуль воспользовалась системой VAR, чтобы заменить желтую карточку на красную. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

А в начале второй половины, на 47-й минуте, "Шахтер" вышел вперед. Постарался бразилец Додо.

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Защитник откликнулся на пас с левого фланга и забил головой! 1:0.

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Однако уже на 53-й минуте "Александрия" восстановила равновесие – 1:1. Банада открылся в центре штрафной и пробил Пятова практически с точки пенальти. Смотрите, как это было:

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После этого шансы склонить чаши весов в свою пользу имели оба соперника, однако счет так и не изменился. Бразилец Фернандо, который вышел на замену, дважды мог принести победу "Шахтеру". Но один раз попал мячом у линии ворот в Гречишкина, а затем головой ударил выше. У гостей же полузащитник Максим Третьяков пробил в перекладину.

Подопечные Луиша Каштру остались на втором месте с 20 очками, но теперь отстают от киевлян на три пункта. Сегодня "Динамо" обыграло "Ингулец", которому не засчитали гол после просмотра VAR. "Александрия" набрала 14 очков и идет на шестой позиции.

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