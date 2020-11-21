Каштру объяснил, почему "Шахтер" не выиграл у "Александрии"

Игроки донецкого клуба устали после матчей за сборные, а еще им не хватило фарта

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру объяснил нефартом и усталостью футболистов после матчей сборных тот факт, что "горняки" не сумели одолеть в субботнем поединке чемпионата Украины "Александрию", сыграв с ней вничью 1:1. Напомним, с 31-й минуты "Шахтер" действовал в меньшинстве из-за удаления Мораеса.

"В течение игры у нас было шесть явных голевых моментов: у Тете, два у Майкона, у Фернандо. Этого должно было хватить для победы, несмотря на то, что мы играли долгое время вдесятером. Мы заслуживали победы сегодня, но не добились ее"

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Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Сейчас все нетипично, все отличается: не хватает нормальной энергии на стадионе, не хватает зрителей, но мы должны бороться против всего этого"

"У нас огромное количество игроков, у которых были длинные перелеты. Есть не только физическая, но и психологическая усталость. У футболистов не хватает энергии. Мы переживаем сложный момент"

"Однако мы будем продолжать работать и бороться за чемпионство Украины до конца. Мы не будем искать отговорки и будем добиваться своих целей во всех турнирах", – резюмировал после ничьей с "Александрией" главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру в комментарии каналам "Футбол 1/2/3"

Отметим, что "Динамо" в 10-м туре УПЛ обыграло "Ингулец" 2:0 и закрепилось на первой строчке турнирной таблицы, оторвавшись от "Шахтера" на три очка.

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Добавим, что в среду, 25 ноября, "Шахтер" ждет матч Лиги чемпионов против гладбахской "Боруссии" на ее поле. После домашнего поражения от немцев 0:6 "горняки" уступают им в турнирной таблице одним очком, но занимают проходное второе место, опережая по личным встречам "Реал".

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