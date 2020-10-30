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Полузащитник "Динамо" узнал срок дисквалификации от УАФ. Он вернется к матчу с "Шахтером"

30 октября, 14:59

Александр Трикиша Александр Трикиша

Шапаренко заработал прямую красную карточку в матче с "Александрией"

Украинская ассоциация футбола дисквалифицировала полузащитника "Динамо" Николая Шапаренко на один матч и еще на одну встречу условно. Динамовец получил прямую красную карточку в матче прошло тура чемпионата Украины против "Александрии" (1:0). Напомним, рефери сначала выписал Шапаренко "горчичник", однако после использования системы VAR сменил свое решение и удалил футболиста.

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Таким образом, Шапаренко пропустил матч "Динамо" против "Днепра-1" в 8-м туре Премьер-лиги на этих выходных, однако вернется в строй на поединок против донецкого "Шахтера" в 9-м туре.

В текущем сезоне Шапаренко провел 13 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал две результативные передачи.

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чемпионат Украины Динамо Киев Николай Шапаренко

Источник: УАФ

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