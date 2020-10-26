Почему Луческу собирался уйти из "Динамо" после назначения: откровения тренера

Специалист заверяет, что дело было не в деньгах, а в жизни

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, почему собирался уйти из киевского клуба сразу после назначения. Напомним, что румынский специалист возглавил команду 23 июля.

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Тем не менее ультрас столичного клуба не приняли нового наставника, который до этого 12 лет руководил донецким "Шахтером", и готовили акции протеста против назначения Луческу. Фанаты призывали работников клуба написать заявления об увольнении.

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Я подал в отставку, так как не хотел сидеть на тренерской скамье, если меня не принимают. Дело абсолютно не в деньгах, а в жизни. Я уверен, что могу многое сделать в футболе, потому решил вернуться. Президент "Динамо" Игорь Суркис позвал меня помочь команде, но я не знал, что болельщики были против. По этой причине я подал в отставку, но меня позвали обратно и я вернулся", – цитирует Луческу TMW со ссылкой на Radio Anch’io Sport.

Луческу напомнил, что за это время выиграл с командой Суперкубок Украины, потом попал в Лигу чемпионов. "Но мы еще не достигли того уровня, чтобы быть конкурентоспособными", – считает румынский специалист.

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Ранее Луческу рассказал, почему "маринует" новичков. Бэлуцэ и Клейтон – важные игроки для Мирчи. Но им "все еще нужно время на адаптацию".

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