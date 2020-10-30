Украина теряет одну строчку в таблице коэффициентов УЕФА

В текущем сезоне наша страна идет на 14-м месте

Завершилась вторая еврокубковая неделя. Украинские клубы заработали два балла на троих – "Шахтер" и "Динамо" сыграли вничью в Лиге чемпионов, а "Заря" проиграла в Лиге Европы. В сумме в текущем сезоне Украина заработала уже 18 очков, что при разделении на пятерых участников составляет 3,600 балла – 14-й показатель в Европе.

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Пока больше всех очков в нашу копилку принесло "Динамо", но они матчей провели больше всех. Совсем немного от них отстает "Шахтер", а вот "Заря" пока не может открыть счет своим баллам в текущем евросезоне.

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Впрочем, важнее место в таблице коэффициентов за пять сезонов, а здесь наша страна опустилась на 12-ю позицию, пропустив вперед Шотландию. Украине необходимо занимать место в ТОП-10 рейтинга, чтобы сохранить прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов для чемпиона страны.

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