"Шахтер" – "Мариуполь": онлайн матча чемпионата Украины

В пятницу возвращается к жизни отечественная Премьер-лига. Узнавайте расписание, прогнозы и результаты 8-го тура чемпионата Украины. Сегодня проходит только один матч. В дерби Донбасса "Шахтер" с 19:00 играет с "Мариуполем" на поле столичного "Олимпийского". Наш сайт ведет онлайн поединка с оперативными комментариями, фотографиями и видео.

"Шахтер" – "Мариуполь"

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Расклад сил. В донецкой команде складывается интересная ситуация, когда вчерашние дублеры стали едва ли не основными игроками в Лиге чемпионов. Вспышка коронавируса вывела из строя многих основных исполнителей, и теперь им предстоит доказывать свое право на место в основной заявке.

С одной стороны Луиш Каштру получил приятную проблему, когда есть возможность выбирать стартовый состав при хорошей конкуренции. С другой – важно угадать, когда и кого выпустить, а это уже является качеством тренера. Сейчас португальский специалист думает не только о встрече с "Мариуполем", но и о следующем поединке Лиги чемпионов с "Боруссией" из Менхенгладбаха, который состоится во вторник.

Подопечные Остапа Маркевича находятся на шестом месте с 11 очками, но в семи матчах забили всего шесть мячей. Для молодого тренера команды УПЛ и его парней сегодня будет своеобразная проверка на качество. К тому же, не будем забывать, многие футболисты "Мариуполя" находятся на контракте в "Шахтере".

Реклама "Шахтер" обыграл "Мариуполь" со счетом 1:0. Фото shakhtar.com

Прогнозы. Неудивительно, что огромным фаворитом дуэли считается "Шахтер". Коэффициент на победу подопечных Луиша Каштру постепенно падает и составляет около 1.13. На успех соперника – 21.00, на ничью – 8.50.

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Однако разгрома при этом не ожидают, ведь "горнякам" стоит поберечь силы на Лигу чемпионов. Самый популярный счет – 2:0 (коэф. – 6.00). А вот вероятность того, что номинальным гостям удастся отличиться хотя бы одним голом

Где смотреть. На украинском телевидении встречу покажет телеканал "Футбол 1". Прямая трансляция самого поединка стартует в 18:55, а перед ним, в 18:30, начнется программа "Тур ONLINE". В интернете игру можно посмотреть на платформе OLL.TV.

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