Палкин рассказал, кого "Шахтер" точно не купит зимой

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, какой будет трансферная деятельность "горняков" нынешней зимой. По его словам, чемпионы Украины точно не будут покупать центральных защитников и форварда-"девятку".

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"Что касается приобретений, то мы уже думаем о некоторых позициях в это трансферное окно. Хочу сказать только одно: это не центральные защитники и не нападающий – имею в виду 9-й номер. Нужно не забывать, что есть лимит на легионеров. Если говорить об украинцах, то сегодня в украинском чемпионате мы не видим, кто мог бы быть сильнее наших ребят. Если говорить о Европе, то вспоминаем пункт А – лимит на легионеров", – отметил Сергей Палкин.

Сергей Палкин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Все видели, как раскрылся Витао. Мы уверены, что он выведет наши оборонные редуты на совсем другой уровень. При этом у нас еще есть молодой Бондарь, молодой, но опытный Матвиенко. Мы верим в наших ребят. Порой очень много шишек летит в сторону центральных защитников, но матчи проигрываются всей командой. Могут быть чистые ошибки центральных защитников, но они могут быть у любых защитников. Верим, что наши ребята будут расти от матча к матчу. Поэтому вопрос закрыт".

Реклама Витао в матче "Шахтер" – "Реал" / Фото: Reuters

"Что касается "девятого номера", у нас есть Дентиньо и Мораес. Они сегодня выходят и дают результат. В какой-то момент у них может быть спад, но это наши опытные игроки, на которых надеется команда".

Дентиньо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Также есть Фернандо, Сикан, Вьюнник. Мы верим в них. Если мы сегодня выйдем на рынок, чтобы купить иностранца, то будем должны закрыть дорогу этим ребятам. А это неправильная стратегия. Допустим, приводим мы опытного нападающего. Что тогда с Мораесом и Дентиньо? С Фернандо? С Вьюнником, который на подходе? С Сиканом, который в "Мариуполе"?"

Сикан против Фернандиньо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Мы должны дать знать этим парням, что верим в них и ждем. Только тогда мы получим результат. Мы же за ними долго следили, а не боковым зрением смотрели и искусственно пытаемся сдерживать ситуацию. Мы видим в них перспективу. Уверены, что они добьются своего уровня и займут достойное место в "Шахтере", – заявил Сергей Палкин в интервью Shakhtar TV.

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Напомним, по итогам первой части сезона "Шахтер" занял третье место в своей группе ЛЧ, оставив за бортом еврокубков "Интер". Во второй половине февраля "горняки" встретятся в 1/16 Лиги Европы с "Маккаби" Тель-Авив.

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