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Палкин рассказал, кого "Шахтер" точно не купит зимой

26 декабря, 22:00

Олег Люлька Олег Люлька

Донецкий клуб не видит необходимости в приобретении центрального защитника и нападающего-"девятки"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, какой будет трансферная деятельность "горняков" нынешней зимой. По его словам, чемпионы Украины точно не будут покупать центральных защитников и форварда-"девятку".

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"Что касается приобретений, то мы уже думаем о некоторых позициях в это трансферное окно. Хочу сказать только одно: это не центральные защитники и не нападающий – имею в виду 9-й номер. Нужно не забывать, что есть лимит на легионеров. Если говорить об украинцах, то сегодня в украинском чемпионате мы не видим, кто мог бы быть сильнее наших ребят. Если говорить о Европе, то вспоминаем пункт А – лимит на легионеров", – отметил Сергей Палкин.

Сергей Палкин

Сергей Палкин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Все видели, как раскрылся Витао. Мы уверены, что он выведет наши оборонные редуты на совсем другой уровень. При этом у нас еще есть молодой Бондарь, молодой, но опытный Матвиенко. Мы верим в наших ребят. Порой очень много шишек летит в сторону центральных защитников, но матчи проигрываются всей командой. Могут быть чистые ошибки центральных защитников, но они могут быть у любых защитников. Верим, что наши ребята будут расти от матча к матчу. Поэтому вопрос закрыт".

Витао в матче "Шахтер" – "Реал"
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Витао в матче "Шахтер" – "Реал" / Фото: Reuters

"Что касается "девятого номера", у нас есть Дентиньо и Мораес. Они сегодня выходят и дают результат. В какой-то момент у них может быть спад, но это наши опытные игроки, на которых надеется команда".

Дентиньо

Дентиньо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Также есть Фернандо, Сикан, Вьюнник. Мы верим в них. Если мы сегодня выйдем на рынок, чтобы купить иностранца, то будем должны закрыть дорогу этим ребятам. А это неправильная стратегия. Допустим, приводим мы опытного нападающего. Что тогда с Мораесом и Дентиньо? С Фернандо? С Вьюнником, который на подходе? С Сиканом, который в "Мариуполе"?"

Сикан против Фернандиньо

Сикан против Фернандиньо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Мы должны дать знать этим парням, что верим в них и ждем. Только тогда мы получим результат. Мы же за ними долго следили, а не боковым зрением смотрели и искусственно пытаемся сдерживать ситуацию. Мы видим в них перспективу. Уверены, что они добьются своего уровня и займут достойное место в "Шахтере", – заявил Сергей Палкин в интервью Shakhtar TV.

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Напомним, по итогам первой части сезона "Шахтер" занял третье место в своей группе ЛЧ, оставив за бортом еврокубков "Интер". Во второй половине февраля "горняки" встретятся в 1/16 Лиги Европы с "Маккаби" Тель-Авив.

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