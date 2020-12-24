Русалочка! Жена Коноплянки снялась в "голубой лагуне"

Супруга вингера "Шахтера" и сборной Украины Евгения Коноплянки Виктория зарядила своих фолловеров позитивом, опубликовав яркие пляжные фотографии своего отпуска. Пара вместе со своими детьми, 3-летним Дамиром и 5-летней Златой, проводит его в Канкуне – мексиканском городе на полуострове Юкатан, омываемом водами Карибского моря. Кстати, в Мексике в эти дни отдыхает с девушкой и Виктор Цыганков.
"Голубая лагуна. Счастливое место", – так подписала снимки неописуемой красоты Виктория Коноплянка у себя в Instagram
Фолловеры Виктории Коноплянки явно прониклись атмосферностью фотографий из Канкуна и шармом самой девушки. Вот их комментарии:
- Волосы просто блеск, аж слепит
- Русалочка
- Океан позитива
- Ох и красота!
- Кайф
Отметим, что на берегу Карибского моря Коноплянки отдыхают с семейством Сергея Кравченко – бывшего партнера Конопы по "Днепру". Детей полузащитников хватит на одну мини-футбольную команду.
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