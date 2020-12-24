Русалочка! Жена Коноплянки снялась в "голубой лагуне"

Супруга знаменитого футболиста показала видео и фото с одного из самых райских уголков земного шара

Супруга вингера "Шахтера" и сборной Украины Евгения Коноплянки Виктория зарядила своих фолловеров позитивом, опубликовав яркие пляжные фотографии своего отпуска. Пара вместе со своими детьми, 3-летним Дамиром и 5-летней Златой, проводит его в Канкуне – мексиканском городе на полуострове Юкатан, омываемом водами Карибского моря. Кстати, в Мексике в эти дни отдыхает с девушкой и Виктор Цыганков.

"Голубая лагуна. Счастливое место", – так подписала снимки неописуемой красоты Виктория Коноплянка у себя в Instagram

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Фолловеры Виктории Коноплянки явно прониклись атмосферностью фотографий из Канкуна и шармом самой девушки. Вот их комментарии:

Волосы просто блеск, аж слепит

Русалочка

Океан позитива

Ох и красота!

Кайф

Отметим, что на берегу Карибского моря Коноплянки отдыхают с семейством Сергея Кравченко – бывшего партнера Конопы по "Днепру". Детей полузащитников хватит на одну мини-футбольную команду.

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Ранее мы писали, что футболист "Шахтера" Степаненко показал своих маму и тещу в купальниках. Просто красотки!

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