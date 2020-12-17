"Шахтер" раскрыл план подготовки к весне

Оба сбора "горняков" перед возобновлением сезона пройдут в Турции

Чемпион Украины "Шахтер" обнародовал планы подготовки к весенней части сезона. Отметим, что отпуск "горняков" после сложного коронавирусного года продлится до середины января.

Реклама

Читайте также: "Ингульцу" присудили поражение 0:3 за срыв матча с "Шахтером"

На 14-16 января у "Шахтера" запланированы медобследование и тестирование в Киеве, а 17-го числа команда улетит в турецкую Анталью на первый зимний сбор, который продлится до 26 января.



Вернувшись в Украину и отдохнув пару дней, "горняки" снова отправятся в Турцию – второй сбор пройдет с 29 января по 5 февраля, сообщает официальный сайт "Шахтера".



Далее команду Луиша Каштру будет ждать целенаправленная подготовка к возобновлению чемпионата Украины (13 февраля игра с "Колосом") и к поединкам 1/16 финала Лиги Европы против израильского "Маккаби" (18 февраля в Тель-Авиве и 25 февраля в Киеве).

"Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Реклама

Читайте также: Футболист "Шахтера" Виктор Коваленко впервые показал свою новую девушку

Отметим, что конкурент "Шахтера" в борьбе за "золото" УПЛ – "Динамо" – свои планы на зиму еще официально не раскрыл. Ожидается, что после каникул футболисты Мирчи Луческу отправятся на 12 дней в Эмираты.

Смотрите, как в последнем матче 2020 года "Шахтер" сыграл 0:0 с "Интером" в Милане

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама