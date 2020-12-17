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"Шахтер" раскрыл план подготовки к весне

17 декабря, 16:07

Олег Люлька Олег Люлька

Оба сбора "горняков" перед возобновлением сезона пройдут в Турции

Чемпион Украины "Шахтер" обнародовал планы подготовки к весенней части сезона. Отметим, что отпуск "горняков" после сложного коронавирусного года продлится до середины января.

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На 14-16 января у "Шахтера" запланированы медобследование и тестирование в Киеве, а 17-го числа команда улетит в турецкую Анталью на первый зимний сбор, который продлится до 26 января.

Вернувшись в Украину и отдохнув пару дней, "горняки" снова отправятся в Турцию – второй сбор пройдет с 29 января по 5 февраля, сообщает официальный сайт "Шахтера".

Далее команду Луиша Каштру будет ждать целенаправленная подготовка к возобновлению чемпионата Украины (13 февраля игра с "Колосом") и к поединкам 1/16 финала Лиги Европы против израильского "Маккаби" (18 февраля в Тель-Авиве и 25 февраля в Киеве).

"Шахтер"

"Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Отметим, что конкурент "Шахтера" в борьбе за "золото" УПЛ – "Динамо" – свои планы на зиму еще официально не раскрыл. Ожидается, что после каникул футболисты Мирчи Луческу отправятся на 12 дней в Эмираты.

Смотрите, как в последнем матче 2020 года "Шахтер" сыграл 0:0 с "Интером" в Милане

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