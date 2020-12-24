Накормил и одел половину Бразилии: игрок "Шахтера" купил бедным еду и вещи

Додо помогает как попрошайкам у торговых центров, так и семьям, которые живут впроголодь

Бразильский защитник "Шахтера" Додо решил провести отпуск на родине, где футболист занялся благотворительностью. В канун католического Рождества 22-летний игрок купил нуждающимся продукты и одежду. Ранее игрок "Шахтера" стал капитаном сборной Бразилии в победном матче.

"У меня нет слов, чтобы описать счастье от возвращения в свой родной район. С Рождеством, благодарю бога за все", – написал Додо в своем Instagram.

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Ранее во время отдыха в Куритибе Додо купил одежду детям, которые просили деньги перед одним из торговых центров в Бразилии. Один из мальчишек подошел к футболисту на светофоре и сказал, что они хотят купить одежду, но у них нет средств. Додо не дал им денег, но повел детей в торговый центр и купил одежду, кроссовки и солнцезащитные очки.

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"Я сказал им сесть в машину, потому что мы поедем за покупками. Открыв машину, я увидел счастье на их лицах. Один из них сказал мне, что их не пустят в торговый центр. Несколько охранников даже подошли ко мне, но я сказал, что они со мной. Дети сказали, что возьмут одежду и для братьев. Счастье на лицах этих детей сделало и меня очень счастливым", – цитирует Globo Esporte Додо.

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Напомним, что Додо стал игроком "Шахтера" летом 2018 года. В текущем сезоне бразилец провел 17 матчей, забив один гол и отдал одну результативную передачу.

Смотрите, как Додо играл против "Интера"

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