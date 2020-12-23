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"Сделали невозможное – вышли в ЛЧ, стали чемпионами": яркое интервью легенды "Шахтера" Зубова

23 декабря, 21:19

Александр Трикиша Александр Трикиша

Знаменитый футболист провел яркую карьеру в "Шахтере", поэтому ему есть что вспомнить

Знаменитый бывший футболист "Шахтера" Геннадий Зубов стал героем премьерного выпуска проекта "Легенды "Шахтера" на клубном канале "горняков". Зубов выступал за "Шахтер" на протяжении десяти лет – с 1994 по 2004 год – и хорошо помнит, что изменилось в донецком клубе после того, как его президентом стал Ринат Ахметов.

"Строилась прекрасная база. Уже ставились задачи выйти в Лигу чемпионов и стать чемпионами страны. Привлекались в клуб игроки-иностранцы: Алиуце, Окоронкво. А еще Абрамов, Шмарко, Бахарев – я их иностранцами не называю. Они все с постсоветского пространства. Тогда Прокопенко был тренером, следил за ними.

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На тот момент уже ставились большие амбициозные задачи, к которым мы постепенно шли. Я считаю, что постепенно мы с ними справились. Для того времени мы сделали невозможное – вышли в Лигу чемпионов, стали чемпионами. Раньше никто не верил, что мы станем чемпионами. Говорили, что раздел фантастики в библиотеке им. Крупской в Донецке, на третьем этаже", – вспомнил Зубов.

Благодаря своей манере игры низкорослый (всего 162 см), но юркий полузащитник стал любимцем донецкой публики. Также он оставил свой след в национальной команде, сыграв 29 матчей и забив три гола в сборной Украины.

Зубов помог "Шахтеру" впервые в истории завоевать золотые медали в чемпионате Украины, а также дебютировать в основной сетке Лиги чемпионов. Также Зубов является четырехкратным обладателем Кубка Украины.

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Шахтер Донецк Геннадий Зубов

Источник: Сегодня|Спорт

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