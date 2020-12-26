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Пятов боится, что футбол останется без вратарей

26 декабря, 17:17

Олег Люлька Олег Люлька

По мнению голкипера "Шахтера", к этому может привести желание сделать игру сверхрезультативной

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов опасается, что желание сделать футбол более зрелищным и результативным может привести к тому, что вратари вообще исчезнут из игры номер один.

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"Раньше вратарь был не так ценен. Сейчас уже немного меняется мнение. Вратари уже стоят приличных денег. Это радует. Уже и отношение другое", – говорит Пятов.

Андрей Пятов

Андрей Пятов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Но Андрей отмечает и менее приятный для своего амплуа момент.

"Разговаривал с Любошем Михелем. Он сказал, что тенденция такова: зрители любят футбол за голы. Всем руководителям организаций нужно сделать так, чтобы было больше голов. В одно время хотели даже ворота увеличить на пять сантиметров. Это было бы существенно, поверьте. Это подтверждает, что на вратарей плевать. Сейчас вон ужесточили пенальти – пенальти перебивают за выход с линии. Боятся вратарей. Скоро вообще уберут, будут без вратарей играть", – цитирует Андрея Пятова YouTube-канал "Шахтера".

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Андрей Пятов, его жена Юлия и их сын Лев

Андрей Пятов, его жена Юлия и их сын Лев / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что Пятовы решили сыграть в волейбол, но вместо мяча у них – сын.

Сейв Пятова в матче Германия – Украина

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вратарь Шахтер Донецк Андрей Пятов
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