Українська
$ 28,2
33,27
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Пятов обновил "рекорд" Шовковского по пропущенным мячам в сборной Украины

15 ноября, 11:03

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Вратарь донецкого "Шахтера" также провел больше матчей в главной команде

В пятом туре группового этапа Лиги наций сборная Украины уступила команде Германии в Лейпциге, но осталась на третьем месте в квартете А4. Также в этом поединке вратарь Андрей Пятов вышел в лидеры национальной команды по пропущенным мячам, хотя вряд ли это его обрадует.

Реклама

В ворота голкипера "Шахтера" вчера влетело три мяча, и теперь у Пятова – 78 пропущенных голов. В свое время бывший страж владений киевского "Динамо", а ныне тренер сборной Александр Шовковский в форме "сине-желтых" пропустил 76 мячей.

Об этом в соцсети Twitter сообщил статистик Артур Валерко.

Правда, Пятов сыграл уже больше матчей за сборную, чем Шовковский: у Андрея их набралось уже 96, у Александра осталось 92. Так что, вероятно, в следующем году вратарь "Шахтера" отметит в сборной юбилей. Интересно, что Пятову и Мануэлю Нойеру поставили одинаковые баллы за игру. Читайте оценки статистиков за матч Германия – Украина.

Реклама

Узнайте, что нужно сборной Украины, чтобы остаться в элитной группе Лиги наций. Во вторник наши сыграют в Швейцарии.

Смотрите самые интересные моменты матча Германия – Украина:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

рекорд футбол гол Александр Шовковский Сборная Украины сборная Германии Андрей Пятов
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья:
Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья: "Умей быть стервой"Футбол
Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за
Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за "Наполи"Футбол
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабами
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабамиФутбол
Польша – Украина: онлайн-трансляция матча
Польша – Украина: онлайн-трансляция матчаФутбол
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинником
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинникомФутбол
Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)
Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять