Пятов обновил "рекорд" Шовковского по пропущенным мячам в сборной Украины

Вратарь донецкого "Шахтера" также провел больше матчей в главной команде

В пятом туре группового этапа Лиги наций сборная Украины уступила команде Германии в Лейпциге, но осталась на третьем месте в квартете А4. Также в этом поединке вратарь Андрей Пятов вышел в лидеры национальной команды по пропущенным мячам, хотя вряд ли это его обрадует.

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В ворота голкипера "Шахтера" вчера влетело три мяча, и теперь у Пятова – 78 пропущенных голов. В свое время бывший страж владений киевского "Динамо", а ныне тренер сборной Александр Шовковский в форме "сине-желтых" пропустил 76 мячей.

Об этом в соцсети Twitter сообщил статистик Артур Валерко.

Правда, Пятов сыграл уже больше матчей за сборную, чем Шовковский: у Андрея их набралось уже 96, у Александра осталось 92. Так что, вероятно, в следующем году вратарь "Шахтера" отметит в сборной юбилей. Интересно, что Пятову и Мануэлю Нойеру поставили одинаковые баллы за игру. Читайте оценки статистиков за матч Германия – Украина.

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Узнайте, что нужно сборной Украины, чтобы остаться в элитной группе Лиги наций. Во вторник наши сыграют в Швейцарии.

Смотрите самые интересные моменты матча Германия – Украина:

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