Многодетные звезды спорта: от Шевченко до секс-символа эпохи Бекхэма

Сегодня, 20 ноября, празднуют всемирный день ребенка, в связи с чем мы подобрали 10 известных спортсменов, которые воспитывают от четырех детей и более. Среди них есть и сразу два главных тренера сборных Украины.

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1. Рауль – 5 детей

Известным многодетным отцом мирового футбола является легенда мадридского "Реала" Рауль. Победитель Лиги чемпионов женат на бывшей модели Мамен Санс и воспитывает пятерых детей. У них четверо сыновей – Хорхе, Уго и близнецы Матео и Эктор, а последней появилась дочь Мария. Первый ребенок Хорхе был назван в честь Хорхе Вальдано. Второй – в честь знаменитого игрока "Реала" Уго Санчеса. Хорхе и Уго уже пошли по стопам отца и стали футболистами.

2. Дэвид Бекхэм – 4 ребенка

Не сильно отстал от Рауля и многолетний обладатель титула самого сексуального футболиста англичанин Дэвид Бекхэм. Бывшая солистка Spice Girls Виктория Бекхэм родила легенде "Манчестер Юнайтед" сыновей Бруклина, Ромео и Круза, а также дочь Харпер. Сейчас семья живет в США, где у Дэвида свой футбольный клуб из Майами, а у Виктории – модный бренд. Почти все дети Бекхэмов болеют за "МЮ", и только Ромео влюблен в "Арсенал".

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Дэвид и Виктория Бекхэм с детьми / Фото: instagram.com/victoriabeckham

3. Майкл Оуэн – 4 ребенка

Ещё один английский футболист, который имеет большую семью – бывший нападающий "Ливерпуля" Майкл Оуэн. Некогда "Золотой мальчик" английского футбола женат на своей подруге детства Луизе Бонсалл, с которой познакомился ещё в школе. Воспитывает с ней четверых детей: дочки Джемма Роуз, Эмили Мэй, Джессика и сын Джеймс Майкл.

4. Роджер Федерер – 4 ребенка

В теннисном мире главный многодетный папаша – швейцарец Роджер Федерер. 20-кратный победитель турниров большого шлема и его жена Мирка, также в прошлом теннисистка, дважды стали родителями близнецов. Сначала в их семье появились девочки-близняшки Майлу Роуз и Шарлин Рива, а через пять лет близнецы-мальчики Лео и Леннарт.

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5. Максим Мирный – 4 ребенка

В Беларуси пошел по стопам Федерера теннисист Максим Мирный. У олимпийского чемпиона и некогда лучшего парника мира дочери Мелания и Петра и сыновья — Демид и Трофим. Мирный считает, что его долг — научить детей держать в руках ракетку. На участке Мирного есть корт. Несколько раз в неделю к ним домой приходит тренер и дает детям индивидуальные и групповые уроки.

6. Андрей Пятов – 4 ребенка

В прошлом году в четвертый раз стал отцом вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов. До этого голкипер и его жена Юлия уже воспитывали троих девочек – Дарью, Милану и Майю. А в 2019-м в их семье появился мальчик Лев.

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7. Андрей Шевченко – 4 ребенка

Главный тренер сборной Украины и легенда "Милана" воспитывает четверых сыновей: Джордана, Кристиана, Александра и Райдер-Габриэля. Их ему подарила американская модель и дочь бейсболиста Майка Пазика – Кристен.

8. Руслан Ротань – 4 ребенка

Еще один отец-герой украинского футбола – 39-летний наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань. От первого брака у бывшего капитана "Днепра" трое детей: Ангелина, Богдан и Захар. Несколько лет назад он женился второй раз, и у Руслана и Кристины родилась дочь Мирослава.

9. Рустам Шарипов – 7 детей

У украинского олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Рустама Шарипова сейчас шестеро детей. Девочка от первого брака и пятеро ребят – от второго. После переезда в США Рустам познакомился с американкой Амбер, у которой были украинские корни по линии бабушки, и сейчас воспитывает с ней пятерых деток. К сожалению, в 2005 году от вирусной инфекции он потерял сына Евгения.

10. Сергей Семак – 8 детей

Абсолютным рекордсменом является бывший российский футболист и нынешний тренер "Зенита" Сергей Семак, у которого 8 детей! Старший сын Семака Илья – от первого брака футболиста. Сыновей Семена, Ивана, Савву и дочерей Варвару и Иларию Сергею подарила вторая жена, Анна. Кроме того, в семье воспитывается дочь Анны от первого брака Майя и усыновленная летом 2016-го девочка с ограниченными физическими возможностями Татьяна.

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