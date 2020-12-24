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Милевский, не загуляй! Маркевич дал совет Артему после его перехода в "Минай"

24 декабря, 14:25

Олег Люлька Олег Люлька

Бывший тренер сборной Украины рекомендует экс-форварду "Динамо" сосредоточиться исключительно на футболе

Глава комитета национальных команд УАФ, экс-наставник "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал переход Артема Милевского в "Минай". Напомним, сегодня 35-летний нападающий подписал с закарпатцами контракт на полтора года.

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"Милевский поможет "Минаю" выкарабкаться со дна турнирной таблицы УПЛ. Все же это квалифицированный футболист, который в ключевой момент может взять игру на себя", – сказал Мирон Маркевич

Артем Милевский в "Минае"

Артем Милевский в "Минае" / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

"Хочу только пожелать Артему сосредоточиться исключительно на футболе, ведь не исключен вариант, что "Минай" – это его последняя команда. Хочется, чтобы о нем вспоминали как о зрелом мастере, который способствовал популяризации футбола в Закарпатье. Тем более что Милевский и сам неоднократно заявлял, что мечтает завершить свою многолетнюю карьеру на мажорной ноте именно в Украине", – цитирует Мирона Маркевича Meta Ratings

Артем Милевский
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Артем Милевский / Фото: Instagram

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Напомним, за время своей карьеры Артем Милевский не раз попадал в скандалы, связанные с нарушениями режима. Об одном из них недавно рассказал сам футболист. "После загула "мусора" заложили нас с Алиевым Суркису – тот грозился вывезти в лес", – поведал Миля.

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чемпионат Украины Мирон Маркевич Артем Милевский Минай
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