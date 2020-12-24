Сенсационный переход Милевского в "Минай": первые слова и фото с Кобиным

Сегодня в чемпионат Украины вернулся известный нападающий Артем Милевский. 35-летний украинский форвард подписал контракт с закарпатским "Минаем". Команда Василия Кобина, которая дебютирует в УПЛ, после 12 матчей занимает 11 место.

"Очень приятно вернуться в Украину, в УПЛ. "Минай" – очень хорошая команда, благодарен клубу за такую возможность. Я пересмотрел последние матчи "Миная", пообщался с Василием Кобиным. Мне здесь нравится, рассчитываю принести пользу команде", – цитирует Милевского сайт "Миная".

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Артем Милевский теперь в команде Василия Кобина / Фото: Instagram

Контракт нападающего с закарпатцами рассчитан на полтора года. В клубе он будет выступать под номером 10.

Реклама Артем Милевский в "Минае" / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

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Напомним, что Артем Милевский наиболее известен по выступлениям в составе киевского "Динамо", за которое провел 228 матчей, забил 81 гол и сделал 54 передачи. В составе сборной Украины он провел 50 поединков, в которых отметился 8 мячами. 35-летний украинец не играл в УПЛ с осени 2013 года, когда перешел из "Динамо" в "Газиантепспор".

Последним клубом 35-летнего нападающего было брестское "Динамо", с которым он стал чемпионом Беларуси. Ранее мы сообщали, что "Рух" отказался от Милевского.

Милевский на матче "Динамо" – "Заря" Видео: Instagram

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