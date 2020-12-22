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"Рух" отказался от Милевского

22 декабря, 13:02

Олег Люлька Олег Люлька

По словам президента львовского клуба, подписание экс-динамовца противоречит их философии

Президент новичка Премьер-лиги "Руха" Григорий Козловский заявил, что Артем Милевский не перейдет во львовский клуб. Хотя на днях Милевский побывал на матче "Руха" и, как поговаривали, согласовал с львовянами контракт.

"Положа руку на сердце, если бы я был главным тренером, я бы Селезнева и Милевского с радостью взял бы в команду. Это и для маркетинга супер. Но у нас другая философия. Философия у нас такая, что должны играть молодые. Поэтому, к сожалению, нет", – сказал в интервью YouTube-каналу "Руха" Григорий Козловский

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Ранее сам Милевский, которому 12 января исполнится 36 лет, говорил: "Козловский – мой друг, я бы с удовольствием остался тут во Львове и помог команде. Я смотрел их игру и представлял себя на поле. Я думаю, что, если бы прошел с ними сборы, то здесь не потерялся бы точно".

Артем Милевский

Артем Милевский / Фото: Instagram

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Не исключено, что экс-нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский, последним клубом которого было "Динамо" брестское, продолжит карьеру в "Колосе" из села Ковалевка под Киевом – вместе с еще одним ветераном Евгением Селезневым. Также Милю сватают в кипрский "Пафос", с которым связан деловыми отношениями агент Артема Александр Панков.

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чемпионат Украины Артем Милевский Григорий Козловский Рух Львов
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