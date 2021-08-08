Кресты! Динамо на полгода потеряло чемпиона мира

Все очень печально для Дениса Попова – 22-летний центральный защитник киевского Динамо и сборной Украины в нынешнем году уже точно не сыграет

Защитник Динамо и сборной Украины Денис Попов / Фото: Instagram

Денис Попов получил травму в матче второго тура УПЛ, в котором Динамо разгромило Верес 4:0, а сам Попов открыл счет.

У центрбека диагностировали повреждение передней крестообразной связки.

Денис Попов / Фото: Instagram

Как сообщил старший врач Динамо Андрей Шморгун официальному сайту клуба, Попов уже перенес операцию.

Денис Попов

Ориентировочный срок реабилитации после подобных травм – шесть месяцев.

Денис Попов / Фото: Getty Images

Это значит, что Денис Попов, который был чемпионом мира-2019 среди молодежи, вернется в игру не ранее 2022 года.

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