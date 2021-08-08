Кресты! Динамо на полгода потеряло чемпиона мира

Денис Попов получил травму в матче второго тура УПЛ, в котором Динамо разгромило Верес 4:0, а сам Попов открыл счет.
У центрбека диагностировали повреждение передней крестообразной связки.
Как сообщил старший врач Динамо Андрей Шморгун официальному сайту клуба, Попов уже перенес операцию.
Ориентировочный срок реабилитации после подобных травм – шесть месяцев.
Это значит, что Денис Попов, который был чемпионом мира-2019 среди молодежи, вернется в игру не ранее 2022 года.
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