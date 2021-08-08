Заря – Динамо: видео голов и обзор матча УПЛ

Киевляне одолели команду Виктора Скрипника в непростом поединке, в котором нашлось место двумя нереализованным пенальти
Динамо сильнее Зари / Фото: официальный сайт УПЛ
Сегодня Динамо сумело одолеть в гостях Зарю в матче 3 тура чемпионата Украины. Команда Мирчи Луческу продолжает идти по сезону без потерь.
Уже в середине первого тайма киевляне вышли вперед. Сирота откликнулся на подачу Шапаренко с углового и вогнал мяч в сетку ворот Шевченко. Для защитника это был первый гол в футболке Динамо.
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После перерыва команды обменялись нереализованными пенальти. Удар Де Пены отбил вратарь Зари, а выстрел Фаворова пришелся в штангу ворот Динамо.
Удвоить преимущество Динамо позволил Буяльский. Хавбек оказался перед штрафной неприкрытый и точно выстрелил в угол ворот Шевченко. Заря смогла лишь организовать гол престижа усилиями Фримпонга. Вашему вниманию – видео голов и лучших моментов матча в Запорожье:
18 минута. Гол Александра Сироты.
71 минута. Промах Карлоса Де Пены с пенальти.
В тренде
76 минута. Промах Дениса Фаворова с пенальти.
80 минута. Гол Виталия Буяльского.
90+4 минута. Гол Овусу Фримпонга.
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