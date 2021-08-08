Матч нереализованных пенальти. Динамо бьет Зарю и догоняет Шахтер (видео)

Киевская команда сумела на классе одолеть луганский коллектив и продолжить свою победную поступь в чемпионате

Заря не устояла перед Динамо / Фото: официальный сайт УПЛ

Сегодня состоялись две игры чемпионата Украины по футболу. В центральном матче третьего тура Заря принимала Динамо в Запорожье.

Киевляне отправили на выезд без Мирчи Луческу, которому недавно удалили кисту и пока запретили путешествовать. Командой руководил Эмил Карас и, как и в матче против Вереса, в основе на позиции форварда выпустил Гармаша, а места на флангах заняли Цыганков и Родригес.

Киевляне ожидаемо завладели инициативой в первом тайме и создали больше опасности у чужих ворот. Правда, острых моментов было мало.

Забить гости смогли после углового, как и в случае с первым голом Вересу. Шапаренко подал от флажка на Сироту, который опередил Шахаба и точно пробил мимо Шевченко. Для молодого защитника это первый гол в основной команде Динамо.

Самым опасным моментом у Зари стал удар Громова через себя, однако мяч улетел далеко от створа ворот. У киевлян же активно себя вел Родригес, который не боялся идти в обводки и принимать нестандартные решения.

Во втором тайме игра Зари оживилась благодаря выходу Кабаева, который куда сильнее напрягал Миколенко, чем Фагундес. После одного из его опасных пасов Кочергин пробил рядом со штангой из убойной позиции.

Динамо же могло увеличить отрыв в середине второго тайма. После удара Буяльского мяч рикошетом от колена угодил в руку Имерекова. Судья назначил сомнительный пенальти, поскольку попадание в руку после рикошета от своего тела – это не нарушение.

Правда, Шевченко исправил ситуацию, парировав выстрел с "точки" от Де Пены. А уже через пять минут свой шанс сравнять счет получила Заря. Кочергин на замахе убрал в штрафной Сидорчука и Сергей по инерции влетел в ногу хавбека.

Этот пенальти был бесспорным, однако и он не был реализован! Фаворов умудрился выстрелить в штангу. Заря продолжила атаковать и нагнетать ситуацию у ворот гостей, однако пропустила контратаку, которая и поставила точку в игре.

Де Пена запустил в открытое пространство Миколенко, а тот нашел в центре свободного Буяльского. Виталий точно выстрелил в угол ворот Шевченко и по сути принес киевлянам три очка.

Правда, в компенсированное время Заря забила таки гол престижа. Кочергин между линиями нашел Фримпонга и тот нашел позицию для удара. Бущан оказался бессилен, однако и без этого Динамо таки удержало победу.

Киевляне набирают шесть баллов и догоняют Шахтер в турнирной таблице. Уже в среду победа над Минаем позволит команде Луческу выйти в лидеры УПЛ. К слову, Заре в следующем туре предстоит битва с тем же соперником.

Заря – Динамо 1:2

Гол: Фримпонг, 90+4 – Сирота, 18, Буяльский, 80

Заря: Шевченко – Фаворов (Руфати, 85), Вернидуб, Имереков, Хомченовский – Назарина, Кочергин, Громов (Фримпонг, 85) – Фагундес (Кабаев, 58), Шахаб (Гладкий, 72), Сайядманеш (Цвек, 72).

Динамо: Бущан – Кендзера (Тымчик, 69), Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Буяльский (Леднев, 85), Шапаренко – Цыганков (Караваев, 69), Гармаш (Кулач, 78), Родригес (Де Пена, 69).

Предупреждения: Назарина, Вернидуб, Имереков – Гармаш, Шапаренко, Буяльский, Бущан.

Нереализованные пенальти: Фаворов – Де Пена.

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